Lors du traditionnel point de presse de ce mardi 11 juillet 2023 de la Direction de l’information et des relations Publiques des armées (DIRPA), le Colonel Souleymane Dembélé a lancé des messages forts du chef d’état major général des armées à l’endroit des groupes armés.



Selon lui, le Chef d’état major général des armées a invité les groupes armés signataires de l’Accord de paix à se joindre au processus de retrait de la Munisma du Mali, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour de la paix et de la pacification de leurs zones de localisation.



Également, le chef d’état major a instruit aux populations et à ses éléments de ne pas poser des actes ou de tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission onusienne et de ses personnels.



Sur la situation sécuritaire du mois de juin passé, le colonel Souleymane Dembélé a indiqué que l’armée malienne a neutralisé 51 terroristes et interpellé une cinquantaine de combattants.