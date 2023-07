Boulkassoumbougou : Le voleur et le receveur au cachot - abamako.com





Ils formaient un tandem dangereux pour les habitants du quartier, où ils sévissaient. La collaboration de la population a fini par avoir raison d’eux



X et K sont des bandits. Le premier est un voleur invétéré et le second un receleur. Ces deux individus vont s’expliquer devant les juges dans les jours à venir pour répondre à leurs actes. Bien organisé dans la pratique, le duo a toujours dans sa ligne de mire les appareils électroménagers. Il suffit qu’X voit un objet de ce type qui traine pour qu’il s’empare avant de disparaître, ni vu ni connu.



Une fois qu’il a son butin dans les mains, il se dirige directement vers son complice K, le receveur qui se charge de l’écouler sur le marché noir. Cette façon de faire était devenue une routine chez ces malfrats qui opéraient dans plusieurs secteurs de Boulkassoumbougou et ses environs, en Commune I du District de Bamako. Les deux bandits sont tombés entre les mains des limiers la semaine dernière.





Recrudescence d’infractions criminelles- Pour qu’il en soit ainsi, le commissaire principal, Drissa Samaké dit « Roger » a misé sur l’approche de la police de proximité dont l’un des éléments essentiels constitue la franche collaboration des populations, potentielles victimes des malfrats de tout acabit.

Cette stratégie policière sur le marché comme sur les roulettes, lorsque les plaintes des victimes ont fusionné sur le bureau du commissaire « Roger ». Avant, le quartier Boulkassoumbougou a connu, pendant un bon moment, une recrudescence des cas de vols, de trafics de drogue et de braquages ​​à main armée.



C’est ainsi qu’un citoyen ayant requis l’anonymat a fourni aux limiers, des renseignements sur les agissements du voleur cité plus haut.

Nantis d’informations irréfutables sur l’individu concerné, les policiers l’ont discrètement traqué pendant plusieurs jours. Ils ont fini par lui mettre le grappin dessus à un moment, où il s’y attendait le moins. Il est manu militari conduit dans les locaux du commissariat de Boulkassoumbougou pour y être présentés sommairement. Au cours de cette audition, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Cuisiné de questions, il a été obligé d’annoncer K, son complice receleur- Sans perdre de temps, le principal Drissa Samaké dit ”Roger” a mobilisé ses hommes de la brigade de recherches pour aller cueillir ce receleur. Au moment de son interpellation, il était en possession d’un groupe électrogène, d’un téléviseur et d’un téléphone portable ainsi que plusieurs autres objets. Ces butins attendaient seulement qu’un client se manifeste. Dès lors, les policiers n’avaient plus raison de trainer avec les dossiers de ces deux individus. Ils ont tous été transférés devant les juges du Tribunal de grande instance de la Commune I du District de Bamako. Là, les juges se chargeront de fixer les malfrats sur leurs sortes.



Tiedié DOUMBIA