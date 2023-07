Lutte contre le terrorisme : 51 terroristes neutralisés et 55 suspects interpellés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre le terrorisme : 51 terroristes neutralisés et 55 suspects interpellés Publié le mercredi 12 juillet 2023 | L’Essor

© aBamako.com par DR

"Présumé massacre de Mourra" / le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la Dirpa : ``Nous sommes clairs et unanime, c`est des terroristes qui ont été neutralisés ``

Tweet





Les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent la dynamique offensive de recherche, de neutralisation et de destruction des sanctuaires des Groupes armés terroristes (GAT), dans le cadre du plan Maliko de l’Opération Kèlètigui. Ainsi, au cours du mois dernier, elles ont multiplié les opérations dynamiques sur l’ensemble des zones d’opérations et le Sud du pays, dues au début de la campagne agricole, à la sécurisation des activités ferroviaires avec la reprise du train voyageur, du scrutin référendaire et la sécurisation de la Biennale artistique et culturelle en cours à Mopti.



Sur la base de renseignements, l’Armée a mené plusieurs opérations aéroterrestres qui ont permis la neutralisation de 51 terroristes et 55 suspects interpellés, à travers la destruction de cinq bases ennemies. Aussi, l’Armée at-elle détruit huit Engins explosifs improvisés (EEI) et récupéré plusieurs armes et minutes dont 21 AK47, 2 PKM et cinq fusils de chasse, ainsi qu’une importante quantité de matériels roulants dont deux véhicules pick-up.



Ces résultats ont été enregistrés suite à l’exécution de 14 opérations aéroportées, 27 missions de reconnaissance offensives, 15 frappes aériennes avec l’implication des drones et des avions albatros de l’armée de l’air. Ces missions offensives ont été effectuées essentiellement dans les secteurs de Sevaré, Macina, Nara et Bafo, Ménaka, Ansongo, Gao, Bandiagara, Boni et sur la zone du sud-ouest vers la boucle du Baoulé. Durant la période de référence, la troisième dimension qui constitue le vecteur aérien a été plus active que jamais avec 174 vols d’appui-feu, 89 vols de reconnaissance et 16 vols d’évacuation sanitaire.



Au cours de ces opérations, les FAMa déplorent six morts et deux blessés dont les vies sont hors de danger. Ces informations ont été données hier au cours de la conférence de presse mensuelle de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), dans les locaux de la structure. La conférence était animée par le directeur du service, le colonel Souleymane Dembélé, en présence d’autres responsables de la Dirpa.

Dans son exposé, le conférencier a largement expliqué les contours des opérations militaires sur le terrain, avant de rappeler les activités majeures attendues au niveau du département en charge de la Défense et de l’état-major général des armées courant le mois de juin. Selon le colonel Souleymane Dembélé, la situation sécuritaire du mois a été relativement calme avec moins d’attaques contre les Forces de défense et de sécurité par rapport au mois de mai.



Le patron de la Dirpa de souligner que bien qu’affaiblis par la pression des FAMa, les GAT présentent encore des capacités de nuisance leur permettant de mener des actions de harcèlement sur les cibles molles (postes et contrôle), pose d’EEI et le sabotage des réseaux GSM. Les FAMa poursuivent leurs opérations en autonome et conduisent également des actions conjointes avec certaines forces notamment de l’Armée burkinabé à travers l’opération Kapidgou qui a commencé en janvier dernier.



Répondant à la question d’un confrère sur la capacité de l’Armée à combler le “vide sécuritaire” laissé par le retrait de la Minusma, le colonel Souleymane Dembélé a tenu à rassurer. « Personne ne viendra faire cette guerre à la place des FAMa. Bien avant la Force onusienne, d’autres partenaires militaires se sont retirés sans que le ciel ne tombe sur la tête des Maliens», at-il répondu. Avant d’ajouter que le Mali, à travers son armée, sera résolument face à son destin pour « gagner cette guerre asymétrique ». À ce propos, il a invité la presse à diffuser des messages d’assurance à l’endroit de la population.



Le colonel Dembélé a saisi l’occasion pour donner le message du chef d’état-major général des armées (CEMGA) qui invite les FAMa à accompagner l’opération de retrait de la Minusma. Et, de ne poser en aucun moment des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la Mission et de ses personnels. En outre, le CEMGA invite les groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de la Minusma, « à faire preuve de voyance et de responsabilité, en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone ». Enfin, l’officier supérieur a appelé les populations au soutien et à la collaboration avec les FAMa, seul gage d’un Mali apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Il a aussi rassuré la population que «rien ne sera de trop pour assurer l’intégrité du territoire malien,



Aboubacar TRAORE