Election à la présidence de la FEMAFOOT le 29 août prochain : Bavieux vers un nouveau challenge ?

Publié le mercredi 12 juillet 2023 | Mali Horizon

Election à la présidence de la FEMAFOOT le 29 août prochain : Bavieux vers un nouveau challenge ?

Pour le président sortant de la fédération malienne de football (FEMAFOOT), Mamoutou Touré dit Bavieux, suite à la sollicitation de certains membres du C.E et de plusieurs membres statutaires, il se sent investi pour briguer un deuxième mandat. Celui de la consolidation des acquis.



Dans une récente interview, le président sortant de la FEMAFOOT promet de rassembler la famille du ballon rond malien. « Nous voulons travailler avec tous ceux qui veulent le développement du football malien », assure-t-il. Non sans omettre d’officialiser sa candidature pour sa succession à la tête de l’instance dirigeante du football malien. « Me sentant en force de servir encore et toujours le football de notre pays, j’adhère à cette forte demande et, à cet effet, j’ai le plaisir de vous annoncer ma candidature pour les prochaines élections du Comité exécutif de la Fédération malienne de football », annonçait-il récemment devant plusieurs acteurs et amateurs du football.



Et il faut dire que l’homme a le soutien de plusieurs cadres du milieux, comme, entre autres, Kélétigui Mamby Diaby, président de la ligue de football de Sikasso, Issa Sidibé, président de la ligue de football du district de Bamako, Me Famakan Dembélé, président de l’AS Réal de Bamako, Moussa Sylvain Diakité, directeur de campagne du candidat, ainsi que plusieurs membres du Comité exécutif de la Fémafoot.



Au-delà des soutiens, dont la liste est loin d’être exhaustive, Bavieux dispose d’un bilan, qui plaide largement en sa faveur. Le point le plus récent est la qualification du Mali aux jeux olympiques Paris 2024 et les nombreux projets et actions qu’il a entrepris (nous y reviendrons plus en détails) durant ce premier mandat. Lesquels projets ont besoin d’être poursuivis et intensifiés pour le bonheur des amoureux du ballon rond du Mali.



Il faut signaler qu’après l’annonce de la candidature de Mamoutou Touré dit Bavieux, plusieurs personnalités du football malien notamment Kélétigui Mamby Diaby, Ichaka Diakité, membre du Comité exécutif de la Fémafoot et Moussa Sylvain Diakité, directeur de campagne du candidat ont apporté des témoignages sur la personnalité et le sens élevé du candidat Mamoutou Touré dit Bavieux. Il s’agit, expliquent plusieurs intervenants, d’un « patriote, qui aime le football et qui le sert dans l’intérêt exclusif des Maliens ». Des qualités et engagement qui pourraient lui offrir un nouveau challenge à partir du29 août prochain. Nous y reviendrons.



Bruno D SEGBEDJI