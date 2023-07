Drame à Kita : Un arbre s’écroule et tue 3 personnes - abamako.com

Publié le mercredi 12 juillet 2023 | Mali Horizon

Avant-hier lundi 10 juillet 2023, vers le petit soir, une tragédie s’est produite dans la ville de Kita, un gros arbre, poussé par un vent violent, s’est abattu sur trois personnes, toutes sur une même moto (Sanili), dont une femme, son enfant et un homme, tous morts..



Les populations sont encore sous le choc provoqué par la mort brutale des 3 personnes, écrasées par un gros arbre dans sa chute.



Les victimes



Il s’agit d’une dame et son enfant, et un homme âgé d’une trentaine d’années. Leurs identités ne sont pas encore connues au moment où nous mettons sous presse. Cet accident mortel de la nature est survenu au niveau du pont du quartier Doubakourani, vers l’entrée de la ville, en quittant Bamako. En se rendant chez eux, ces trois individus ne savaient pas qu’ils avaient tous rendez-vous avec la mort.



Selon nos sources, les faits se sont produits aux environs de 18 heures 30 minutes, dans des circonstances assez troubles. Pour des raisons non encore élucidées, le gros arbre s’est effondré, certainement sous l’effet du vent de ces temps pluvieux. Malheureusement, un homme sur sa moto, remorquant une femme et son enfant se trouvaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Le gros arbre est tombé dans un bruit effroyable sur les 3 personnes, les écrasant littéralement sur place. Cet arbre, selon le chef du quartier de Doubakourani, est vieux de décennies. Et d’ajouter qu’en voyant ledit arbre, à première vue, il est bien debout et assez solide et nul ne pouvait imaginer qu’il pouvait s’écrouler totalement ; mais son intérieur est pourri.





Cet événement tragique survenu dans la région de Kita est une véritable perte pour la population. La vie de ces trois personnes a été brutalement brisée à cause de la chute de cet arbre. Les trois corps ont été transportés par les sapeurs pompiers vers le grand hôpital (Adawa) de la ville de Kita.



Il est important de souligner que de tels accidents sont imprévisibles et les populations doivent, en ces temps de pluies, rester vigilantes face aux dangers et risques de la nature qui peuvent générer des drames.



Lamine BAGAYOGO