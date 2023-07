Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne : « Le problème du Mali n’est pas Wagner » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne : « Le problème du Mali n’est pas Wagner » Publié le mercredi 12 juillet 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

52è session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme: le Ministre DIOP prend part à Genève du 27 février au 03 mars 2023

Tweet





Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop en répondant aux journalistes d’un médias étranger le dimanche dernier, sur la question des milices Wagner, a fait savoir que la coopération avec la Russie est une coopération historique, une coopération d’Etat à Etat.



A en croire le chef de la diplomatie malienne, M. Diop, le Mali ne s’adresse qu’au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, avec une grande efficacité. « Les sept derniers mois les équipements qui ont été acquis via cette coopération, ces types d’investissements n’ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années », explique le ministre. Toutefois, M. Diop reste convaincu que le problème du Mali n’est pas Wagner, pour lui, le Problème du Mali, c’est un problème d’apporter la sécurité aux maliennes et aux maliens.



A ses dires, « c’est notre responsabilité et nous ferons tout ce qui est nécessaire conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela et souhaitons que les autres qui sont en train de faire toute cette campagne autour de Wagner, qu’ils prennent un peu de recul qu’ils viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez, quel peut être notre contribution à pouvoir résoudre, je pense que c’est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires ».







Ibrahima Ndiaye