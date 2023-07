Avortement clandestin : Un mal récurrent au Mali - abamako.com





Dans la société malienne, plusieurs sujets restent tabous, parmi eux, figure l’avortement. Pourtant, des constats, plusieurs jeunes filles font recours à cette pratique pour préserver leur honneur. Ne pouvant pratiquer l’avortement au vu et au su de tous, celles-ci optent pour l’option avortement clandestin.







L’avortement clandestin se définit comme toute interruption de grossesse effectuée en dehors du cadre légal défini par le pays de résidence de la femme. Il est clair que l’avortement non sécurisé constitue un véritable danger pour la vie d’une femme et favorise le décès maternel.



Elle peut même entraîner des complications physiques et mentales ainsi qu’une charge sociale et financière pour les femmes, les communautés et les systèmes de santé. Mais est-ce que ces arguments sont assez pour dissuader les adeptes de cette pratique au Mali ? La réponse est négative, car la réalité porte à croire que l’avortement clandestin est une pratique très fréquente dans notre société.



Selon les statistiques, en Afrique subsaharienne, plus de 77 % des avortements seraient, selon les estimations, non sécurisés. Au Mali, cette pratique est récurrente et constitue un véritable danger de santé pour la gent féminine. Cet acte qui se fait nombreux a des conséquences multiples sur le plan social et médical.



Parlant de l’aspect médical, Drissa Traoré, psychologue explique que l’avortement clandestin peut causer des troubles mentales chez la concernée. “L’avortement clandestin n’est autre que le fruit de la peur et la honte. Sur le plan psychologique, la femme peut passer sa vie entière à se reprocher l’acte. Car elle aura détruit un être qui n’a rien demandé. Dans le pire des cas, la personne tombera dans la dépression et le regret. Car l’avortement peut amener la stérilité”, dit-il.



Sikou Sidibé, un religieux musulman, rappelle que l’avortement est formellement interdit en l’islam. De ses explications, il ressort que l’islam n’autorise à aucune personne d’interrompre sa grossesse de façon volontaire. “A l’exception d’un choix médical à faire entre sauver la vie de la maman et celle du fœtus. L’avortement n’est nullement toléré en islam”, édifie-t-il.



Sur le plan juridique, il faut noter que l’article 211 du code pénal du Mali criminalise l’avortement pour tout motif autre que la sauvegarde de la vie de la femme. Et plus de cela, la personne est amendée 20 000 à 200 000 francs avec des peines de prison allant de 6 mois à 3 ans. De plus, les interdictions de séjour et la suspension de l’exercice de la profession du couple et du pratiquant sont prévus. Et c’est le tribunal correctionnel qui sera en charge de l’affaire et prononcera la sanction.



Malgré les interdictions, certaines personnes continuent de pratiquer l’acte en catimini pour des raisons d’honneur et de dignité. C’est en tout cas ce que nous confie M. D., une jeune dame d’une vingtaine d’années. Elle avoue avoir pratiqué l’avortement clandestin une fois pour ne pas être la risée de tous.



“L’erreur m’est une fois arrivée de tomber enceinte. J’ai donc été obligée d’interrompre ma grossesse clandestinement pour pouvoir préserver mon honneur parce que je n’étais pas prête à accueillir un enfant dans ma vie”, se confesse-t-elle.



Tout comme notre interlocutrice, de nombreuses jeunes filles maliennes pratiquent l’avortement clandestin. Pour mettre fin au phénomène de grossesse non désiré, Dr. Drissa Traoré encourage les jeunes filles à prendre des mesures pouvant les aider à éviter des grossesses qu’elles ne souhaitent pas.



Dr. Yacouba Dembele, Gynecologue-Obstetricien



“J’exhorte les jeunes à faire attention à leur sexe”







L’avortement clandestin est déconseillé sur le plan médical à causes des nombreuses complications qu’elle peut entraîner chez la femme. Pour mieux nous imprégner du sujet, nous nous sommes entretenus avec Dr. Yacouba Dembélé, gynécologue obstétricien.







Mali Tribune : Que signifie avortement clandestin dans la terminologie médicale ?



Dr. Yacouba Dembélé : L’avortement clandestin est un avortement provoqué et fait dans les conditions non requises. C’est une pratique qui est le plus souvent faite par des personnes non qualifiées qui exercent dans les structures de santé non adaptées parce que l’avortement clandestin est une pratique interdite par toutes les réglementations en vigueur. Que ça soit la loi, l’éthique et la déontologie médicale, cette pratique est formellement interdite. Ce qui fait que les gens le font dans des conditions non adaptées.







Mali Tribune : Pouvez-vous nous faire l’état de ce phénomène au Mali ?



Dr. Y. D. : D’abord, il faut savoir que ce phénomène est très fréquent dans notre société parce qu’il y a beaucoup de grossesses indésirées. Or, l’avortement clandestin n’est autre que la conséquence des grossesses non désirées. Pour sauver leur honneur, les jeunes filles ou même les femmes s’adonnent à cette pratique. Et vu qu’elle n’est pas légale, il n’y a pas le plus souvent de répondant qualifié qui accepte de faire l’avortement normalement et dans les bonnes conditions médicales.







Mali Tribune : Quelles peuvent être les conséquences de l’avortement clandestin ?



Dr. Y. D. : Sur le plan médical, l’avortement clandestin est un véritable mal. Les conséquences peuvent être immédiates, à moyenne terme et même à long terme. Parmi les conséquences immédiates, l’on dénote, l’hémorragie et toutes ses complications, à savoir la perte de sang consécutive. Parce qu’il faut savoir que tous les matériels et médicaments sont utilisés pour pratiquer l’avortement clandestinement. Ce qui fait que l’abondance du saignement intervient le plus souvent et cela peut malheureusement être cause d’anémie et causer la mort subite de la femme.



D’autres complications peuvent être, la perforation de l’utérus car les matériels utilisés peuvent perforer l’utérus de façon accidentelle. Aussi, la pratique peut être source d’infection. Durant l’acte, l’appareil génital de la femme peut être affecté par des germes toute chose qui peut être cause de plusieurs autres complications sur le plan sanitaire.



A moyen terme, l’infection de la filière génitale peut devenir chronique. Et à long terme, l’avortement clandestin peut favoriser la stérilité définitive. Cela survient suite à la complication de l’infection et de l’avortement. A long terme, l’infection peut même boucher les trompes de la femme.



Il faut comprendre que c’est la sexualité juvénile qui favorise beaucoup cette pratique. Dans le sens où, la plupart des personnes qui contractent les grossesses non désirées sont des jeunes. D’autres mêmes considèrent la grossesse comme une erreur de jeunesse en raison de quoi ils optent pour la pratique de l’avortement clandestin.



Pour donc éviter toutes les conséquences liées à la pratique, j’exhorte les jeunes à faire attention à la sexualité. A défaut de ça, je les invites à se protéger en faisant recours à la planification familiale pour éviter les grossesses indésirées. Car sans grossesse indésirée, il n’y a pas d’avortement clandestin.



