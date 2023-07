Le président de la jeunesse Tabital Pulaaku dénonce une stigmatisation dans la lutte contre le terrorisme : « Les interventions des services de sécurité ne doivent pas être fondées sur des généralisations hâtives et des préjugés » - abamako.com

Le président de la jeunesse Tabital Pulaaku dénonce une stigmatisation dans la lutte contre le terrorisme : « Les interventions des services de sécurité ne doivent pas être fondées sur des généralisations hâtives et des préjugés » Publié le mercredi 12 juillet 2023 | Nouvel Horizon

Face aux problèmes que vit la communauté peule dans un Mali en pleine lutte contre l’extrémisme violent, le président du Bureau de la Jeunesse de Tabital Pulaaku Mali, M. Moussa Dicko a animé un point de presse le mardi 10 juillet 2023, au siège de leur organisation. À cette occasion, M. Dicko a salué les efforts des autorités et des organisations nationales et internationales, en particulier ceux des Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre le (…)







Demba KONTE - NOUVEL HORIZON