Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi12 juillet2023,

dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba,sous la présidence du Colonel

Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits àl’ordre du jour, le Conseil a:

-adopté unprojet de décret;

-procédé à des nominations;

-et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES



Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant affectation au Ministère de l'Economie et des Finances, de la parcelle de terrain, objet du titre foncier n°2566 du District de Bamako pour la construction de certains services de la Direction Générale des Impôts.



La parcelle de terrain, objet du titre foncier n°2566, d'une superficie de 39 ares 99 centiares, objet de la présente affectation, est destinée à la construction des bureaux de certains services de la Direction Générale des Impôts.



La réalisation des travaux permettra de doter les services concernés de bureaux mieux sécurisés et adaptés à leurs missions, d'améliorer les conditions de travail du personnel, l'accessibilité aux services des impôts et la prise en charge des contribuables.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :



AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES



Chargé d'Enquête à la Cellule nationale de Traitement des Informations financières : Monsieur Mahamet DOUCARA, Inspecteur des Douanes.



- Chargé des Questions financières à la Cellule nationale de Traitement des Informations financières : Monsieur Yaya TRAORE, Magistrat.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres des performances de l'équipe nationale U 23 de football à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie au Maroc.



La Coupe d'Afrique des Nations U 23 a été initiée en 2011 par la Confédération Africaine de Football. Elle est organisée tous les quatre (04) ans et est qualificative aux Jeux Olympiques pour les trois (03) premières sélections nationales.



A l'issue de cette édition, le Mali s'est classé 3ème en obtenant la médaille de Bronze, synonyme de qualification aux Jeux Olympiques, Paris 2024.



Le Président de la Transition, Chef de l'Etat a adressé ses vives félicitations aux joueurs et à l'encadrement pour cet exploit qui honore le Mali et suscite la fierté de toute la nation résolument engagée dans la promotion de la souveraineté retrouvée et le rayonnement international du Mali.



2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l'évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.



Le Président de la Transition, Chef de l'Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.



Bamako, le 12 juillet 2023



Le Secrétaire général du Gouvernement,



Mahamadou DAGNO Officier de l'Ordre national