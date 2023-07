Répression des rassemblements des 10, 11 et 12 juillet 2020 : Le M5-RFP Mali Kura exige la diligence des enquêtes ouvertes afin d’identifier les auteurs - abamako.com

Répression des rassemblements des 10, 11 et 12 juillet 2020 : Le M5-RFP Mali Kura exige la diligence des enquêtes ouvertes afin d'identifier les auteurs Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le Républicain

Dans une déclaration rendue publique, le mardi 11 juillet 2023, le mouvement du





5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (MS-RFP) Mali Kura a rappelé les « rassemblements pacifiques, marches et meetings qui ont été réprimés dans le sang les 10, 11 et 12 juillet 2020 et provoqué la mort de 22 camarades et blessé une centaine ». Le M5-RFP Mali Kura exige que justice leur soit rendue afin que leurs âmes reposent en paix. Il réclame en conséquence : que les enquêtes ouvertes soient diligentées afin d’identifier les auteurs ainsi que ceux qui ont commandité la répression ayant entrainé leur décès et que des poursuites judiciaires soient engagées à leur encontre ; la prise en charge des soins médicaux des blessés qui seraient encore dans le besoin ; la mise en place d’un dispositif de solidarité à l’endroit des familles et des blessés.



Le mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (MS-RFP) est arrivé à bout du régime du Président feu lbrahim Boubacar KEITA, le 18 août 2020 suite à un soulèvement populaire. « Les rassemblements pacifiques, marches et meetings qui ont constitué essentiellement le mode d’action du mouvement ont été réprimés dans le sang les 10,11 et 12 juillet et provoqué la mort de 22 de nos camarades et blessé une centaine. En ces jours commémoratifs, nous rendons hommage aux martyrs de cette lutte, morts et blessés ainsi qu’à leurs proches pour le sacrifice consenti dans l‘espoir de l‘avènement d’un Mali meilleur, eux à qui justice n’a toujours pas été rendue.



Et pourtant, la direction politique du MS-RFP a formulé dès les premières heures ses exigences pour une transition de rupture dont la priorité à accorder aux poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes ignobles », révèle la déclaration du M5-RFP Mali Kura relative à la commémoration des journées des 10, 11, 12 juillet 2020. Le M5-RFP MALI KURA, présidé par l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, indique dans sa déclaration qu’il ne saura oublier le sacrifice ultime consenti par les martyrs et exprime sa solidarité à leurs familles.



A cet effet, il exige que justice leur soit rendue afin que leurs âmes reposent en paix. Il réclame en conséquence : que les enquêtes ouvertes soient diligentées afin d’identifier les auteurs ainsi que ceux qui ont commandité la répression ayant entrainé leur décès et que des poursuites judiciaires soient engagées à leur encontre ; la prise en charge des soins médicaux des blessés qui seraient encore dans le besoin ; la mise en place d’un dispositif de solidarité à l’endroit des familles et des blessés.



Aguibou Sogodogo