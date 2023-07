Lutte contre le terrorisme : l’armée déjoue une embuscade et neutralise 22 terroristes à Sokolo - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : l'armée déjoue une embuscade et neutralise 22 terroristes à Sokolo Publié le jeudi 13 juillet 2023

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam





L'Etat-major Général des Armées, dans un communiqué, informe l'opinion que les Forces Armées Maliennes ont déjoué, avec un remarquable professionnalisme, une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres des populations dans le secteur de Sokolo en fin de matinée de ce mercredi 12 juillet 2023.



L'exploitation des renseignements combinée aux actions terrestres et aériennes ont fait un bilan provisoire de : - Côté ami: 03 blessés légers évacués sur Sévaré et 02 véhicules légèrement endommagés.



Côté ennemi: sur les lieux de l'embuscade:



- 22 terroristes neutralisés,

- 12 motos détruites,



- 14 AK-47 et 03 PKM récupérées,



- Divers matériels récupérés.



Par ailleurs, l'évaluation des frappes aériennes contre des rescapés terroristes retranchés dans une forêt de Famabougou est en cours.



L'Etat-major Général des Armées précise que ces terroristes, estimés à une cinquantaine, sont responsables des multiples harcèlements contre les FAMa et des abus contre les populations dans le secteur.



L'Etat-major Général des Armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassure les populations de l'engagement des forces à combattre cette nébuleuse terroriste.



Bamako, le 12 juillet 2023



LE DIRECTEUR DE/E'NFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES



LE 2 DIRECTEUR COLONEL SOULEYMANE DEMBELE Chevalier de Ordre National