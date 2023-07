Kidal : La MINUSMA dément les ventes aux enchères de blindés - abamako.com

Kidal : La MINUSMA dément les ventes aux enchères de blindés Publié le jeudi 13 juillet 2023

© aBamako.com par MS

La mission onusienne dément à travers un communiqué une fausse rumeur circulant sur les réseaux sociaux à propos de ventes aux enchères de blindés de la MINUSMA à Kidal.



Selon le communiqué, la Mission ne vend pas de véhicules blindés. La MINUSMA met régulièrement aux enchères des déchets non dangereux dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres transparente.



Dans le cas présent, les enchères ont débuté à la mi-mars et les soumissionnaires, qui sont venus inspectés la ferraille avant de soumettre leurs offres, ont filmé et photographié des véhicules blindés endommagés et inutilisables dans l'atelier, qui ne font pas partie de l'appel d'offres et ne sont pas disponibles pour la vente ou le don, car les règles de l'ONU n'autorisent tout simplement pas la vente ou le don de véhicules blindés.



