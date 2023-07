Hamadoun Bah : « Choguel K. Maïga n’est bon que dans la rue » - abamako.com

Publié le jeudi 13 juillet 2023
Hamadoun Bah : « Choguel K. Maïga n'est bon que dans la rue »

© aBamako.com par MS

Cérémonie d`installation officielle des membres de la commission nationale d`organisation des assises nationales de la refondation

Bamako, le 28 octobre 2021. Le Premier ministre, Choguel Maïga, a présidé la cérémonie d`installation officielle des membres de la commission nationale d`organisation des assises nationales de la refondation au CICB Tweet



Choguel K. Maïga est toujours dans la rue au boulevard de l’indépendance. Il lui manque le sens de la mesure et de la responsabilité. Il n’arrive toujours pas à se hisser à la hauteur d’un Premier ministre.



Même PM il raisonne en opposant. J’ai écouté ses propos irresponsables, pas que sur Alpha qu’il n’atteint même pas à l’orteil, non ! j’allais dire même pas la sandale, mais également ses propos sur les militaires. Déjà il dégage ses responsabilités et s’apprête à les abandonner en plein vol.



Il dit n’être pas au courant de beaucoup de leurs actions. Il va jusqu’à dire qu’il y a des colonels qui l’accusent de saboter leurs initiatives. Il est juste incorrigible et veut se faire passer pour ce qu’il n’est pas. Quel antagonisme que de s’habiller en Modibo Kéïta dont il magnifie le bilan et être Moussayiste ?



C’est juste de la duperie, il n’a rien de Modibo, et ne l’a jamais aimé. Il connaît juste la position populaire sur le père de l’indépendance. Il ne rate d’ailleurs pas de petites occasions pour lui donner des coups, c’est le cas lors du témoignage éloquent de mon frère Oumar H. Dicko à la CVJR. Cet ex-porte-parole du gouvernement d’IBK qui nous apprenait que rien ne peut cacher les rayons de soleil parlant du bilan ultra positif d’IBK, espérant pour cela rester à la table.



Quand on a le pantalon troué, on fait profil bas et on évite l’arbre de la vérité. Il faut être un malhonnête intellectuel pour dire que le bilan de Alpha est négatif et celui du sanguinaire dictateur Moussa Traoré positif. Alpha O. Konaré a échoué sur certains plans mais il a transformé le village de Bamako sous Moussa en une ville. Au moins il est le seul à faire deux mandats et passer le pouvoir pacifiquement.



Toutes les ACI qui sont nos vitrines sont d’Alpha. Que le Malien découvre un salaire de plus d’un million, c’est Alpha O. Konaré. Que les salaires puissent être payés à temps, c’est encore le fils de Binlty Diallo. Il a créé des richesses en favorisant la création d’entreprises. En 1992, il n’y avait pas plus de cinq banques, plus de cinq Assurances, le Malien ignorait ce que signifie un échangeur.



Il a créé des stades dans toutes les régions, organisé la première et seule coupe d’Afrique au Mali, créé des boulevards. Il a favorisé la liberté de la presse avec la prolifération des radios et télévisions libres. Le panafricain du Mali, c’est un village, une école. Il a baissé le taux d’analphabétisation considérablement.



Le président Konaré, ce sont les CSCOM et les ASACO qui ont rapproché la santé aux villages et hameaux villages les plus reculés. Alpha O. Konaré, c’est la culture avec les monuments et les sites historiques du Mali, le mémorial Modibo KEÏTA, les lycées Fily Dabo, Mamadou M’Bodj, j’en passe.



Alpha c’est la modernisation de Bamako et de toutes les capitales régionales du Mali. Alpha c’est la décentralisation et la création des communes. Le Mali sous Moussa était le 3e pays le plus pauvre du monde, Alpha a élevé le Mali à la 2e ou 3e puissance économique de l’UEMOA.



Ceci dit, Alpha a échoué dans la lutte contre la corruption, il a échoué dans la fourniture d’une éducation de qualité, il a négligé, comme beaucoup d’autres pays, l’armée. Un de mes professeurs de Conflits internationaux, M.BESSA à l’ENA d’Algérie en 2003, nous disait que l’Afrique devrait désormais axer ses ressources au développement au lieu de les gaspiller dans la défense.



Il ajoute, il n’y aura plus de guerre interétatique entre pays africains, qu’il fallait donc renforcer la police et la gendarmerie. Alpha a également donné trop de pouvoirs aux magistrats. Ce n’est pas l’ADEMA qui a échoué, en vérité, tous les partis politiques ont échoué avec elle.



Ils ont passé leur temps à se jeter l’opprobre les uns sur les autres. Aujourd’hui c’est exactement ce que fait Choguel K. Maïga, président du parti MPR. Il insulte les politiques en oubliant qu’il est le sommet des politiques, il insulte les 30 dernières années, il oublie qu’il en est un acteur principal. Il pense tromper qui ?



Nous sommes jeunes mais avons la tête sur les épaules. Les faits sont têtus. Bref ! Je lui renvoie ses propos : quand le soleil apparaît, même dans la chambre sous les draps ses rayons nous parviendront. Un dirigeant est par essence un rassembleur. Un Premier ministre est le chef suprême de l’administration d’un État. Choguel K. Maïga n’est bon que dans la rue.







Hamadoun BAH