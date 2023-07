Éliminatoires JO Paris 2024 : le Mali remporte le match aller face au Burkina Faso sur un but précoce de Diarra - abamako.com

Éliminatoires JO Paris 2024 : le Mali remporte le match aller face au Burkina Faso sur un but précoce de Diarra

Le mercredi 12 juillet 2023, lors du premier tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe féminine du Mali a remporté la manche aller face au Burkina Faso sur le score de 1-0. La rencontre s'est déroulée dans l'après-midi au Stade de l'Amitié Général Mathieu Kerekou à Cotonou, au Bénin. Le moment décisif de ce match est survenu dès la 3è minute, lorsque Agueicha Diarra a marqué le seul but de la partie.



Le Mali a su défendre son avantage tout au long du match et a résisté aux attaques répétées du Burkina Faso pour préserver son avance jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire constitue un pas important vers la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour l'équipe malienne.



Le match retour entre les deux équipes est prévu pour le 18 juillet prochain au Stade du 26 Mars de Bamako, au Mali. Le Burkina Faso cherchera à renverser la situation et à inverser le résultat de la manche aller. Cependant, le Mali, porté par sa victoire à l'extérieur et le but crucial de Diarra, abordera ce match retour avec confiance et détermination.





