Lutte contre la corruption : : Des personnalités emblématiques du régime IBK bientôt écoutées par un juge d’instruction - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre la corruption : : Des personnalités emblématiques du régime IBK bientôt écoutées par un juge d’instruction Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par Androuicha

Réunion de travail de la coalition régionale Ensemble Pour le Mali de Koulikoro

Koulikoro, le 17 juin 2018. La salle de spectacle Siramory Diabaté de Koulikoro a servi de cadre à une réunion politique initiée par la Fédération RPM de la région et consacrée à la mise en place de la coordination de la plateforme régionale ``Ensemble pour le Mali``. Tweet

La lutte contre la corruption menée par la Transition se poursuit au même rythme effréné, avec en ligne de mire principalement des anciens dignitaires du régime IBK. Après l’arrestation de l’ancien ministre des Affaires Religieuses et du Culte, Thierno Omar Hass Diallo; du défunt Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga; de l’ancienne ministre l’Economie et des Finances, M Bouare Fily Sissoko et un mandat d’arrêt international émis contre Boubou Cissé, Tiéman Hubert Coulibaly et Mamadou Igor Diarra, tous anciens ministres du régime IBK; c’est désormais au tour de trois (03) autres personnalités qui ont aussi marqué leur temps durant cette. même période d’être écoutées par la Justice. malienne. Selon des sources judiciaires, ces personnalités qui ne sont autres que Ma- madou Diarrassouba, ancien Questeur de l’Assemblée Nationale, membre du RPM; Issaka dit Isaac Sidibé, ancien président de l’Assemblée Nationale et Mamoutou Touré dit Bavieux, actuel président de la FEMAFOOT, seront bientot écoutées par un juge d’instruction.



Nouvel horizon