Péril sur le front social : Le SYNABEF dépose un préavis de grève de 72 heures reconductible en cas de non satisfaction des doléances Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Nouvel Horizon

L’accalmie sur le front social risque de connaitre une perturbation si rien n’est fait dans les plus brefs délais. Apres de multiples mises en gardes ces derniers mois, le syndicat national des banques, assurances établissements financiers, et commerces du Mali (SYNABEF) en alliance avec la Fédération nationale du pétrole, commerces, assurances et banques (FENPECAB) a décidé de passer à l’acte en déposant un préavis de grève de 72 heures sur la table des autorités. En cause, 12 revendications qui, si elles ne sont pas (...)







Awa Chouaïdou TRAORE – NOUVEL HORIZON