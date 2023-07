Ce que je pense du bilan de Alpha Oumar Konaré - abamako.com

Ce que je pense du bilan de Alpha Oumar Konaré Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le wagadu

Après une lecture minutieuse du bilan de Alpha Oumar Konaré tel que dressé par l’ADEMA PASJ, le PARENA, après les témoignages d’Alexis Kalembri, du Ministre Seydou Traoré et d’autres, je me permets d’intervenir dans cette discussion pour dire ma désapprobation du dénigrement de l’un des plus prestigieux présidents que le Mali indépendant a connus.



Ce que Alpha Oumar Konaré “voit” étant assis, d’autres ne le “verront” pas, même juchés sur un promontoire ! Sans m’aventurer dans des champs que je connais moins, je peux mettre en avant des éléments factuels dans le domaine de la politique extérieure et de la diplomatie, qui illustrent la grandeur de l’homme et sa vision :



1- Alpha Oumar Konaré est le concepteur et l’auteur de la Vision 2063 de l’Union Africaine. Il a été combattu à l’intérieur de l’organisation, mais sa vision a fini par prévaloir. Je peux en témoigner parce qu’il m’a fait l’honneur de me faire lire la première version, bien avant le blue print. L’humilité de l’Homme n’aurait pas autorisé que je le révèle. Mais le temps est approprié pour faire taire ceux qui veulent le traîner dans la boue. C’est vous dire que Alpha a été et est un Panafricaniste dans la vision, le discours et dans les faits ;



2- La deuxième fois que, de toute son histoire, le Mali a été membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, c’était grâce aux efforts diplomatiques de AOK. Le Mali n’avait pas été représenté à un si haut niveau mondial entre l’année 1966, date du premier mandat, et l’année 2000. Alpha O. Konaré a honoré le Mali en participant, en 2000, au Sommet mondial du Millénaire d’où sont partis les Objectifs du Millénaire pour le Développement, les fameux OMD.



Alpha Oumar Konaré, à travers son représentant permanent, un talentueux diplomate dont je tairai le nom, a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n’était jamais arrivé après 1966-67. Et ce n’est pas aujourd’hui que ça risque de se renouveler. Donc le président Konaré a été et demeure un multilatéraliste convaincu. Il connaît la valeur des partenariats utiles. Il a compris que les Nations ont besoin les unes des autres, des plus petites aux plus nanties !



3- Alpha Oumar Konaré a préparé le Mali, avec fierté, à adhérer à la Communauté des Démocraties. Son successeur, ATT, a construit sur les avancées démocratiques de AOK. Ainsi, le Mali a accédé à la Communauté des Démocraties en 2002 et en a assumé la présidence pendant deux ans, en 2006-07, aussi bien à Bamako, à Washington DC qu’auprès des Nations Unies.



Le promoteur infatigable de la Communauté des Démocraties à Washington DC est aujourd’hui chargé de la diplomatie de la transition. Il peut en témoigner. C’est dire que Alpha Oumar Konaré a cru en les vertus de la démocratie et a hissé le Mali au niveau des Nations les plus respectées.



Enfin Alpha Oumar Konaré est le seul Président de la République de toute l’histoire du Mali à avoir achevé ses deux mandats et à avoir passé le relais à son successeur sans coup d’Etat. Si seulement, la tradition qu’il a contribué à instaurer avait survécu à nos tumultes, nous serions dans un pays différent. Il est important de laisser l’Homme jouir de sa retraite plus que méritée.



Assez de digressions et assez de boucs émissaires comme ça. Assumons-nous. Assumons notre propre bilan. Assumons nos insuffisances.



Cheick