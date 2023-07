Gouvernement : Les nouvelles ambitions du colonel Assimi fait tomber des têtes - abamako.com

Gouvernement : Les nouvelles ambitions du colonel Assimi fait tomber des têtes Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Nouveau réveil

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi.





Le Président du pouvoir de transition au Mali a annoncé, le samedi 1er juillet dernier, un remaniement partiel du gouvernement, intervenant au lendemain de l’annonce du retrait de la mission de maintien de la paix de l’ONU dans notre pays.



Ce remaniement survient également huit jours après le résultat favorable d’un référendum portant sur un projet de nouvelle Constitution. Bien que les poids lourds du régime occupant des postes stratégiques, tels que le ministère de la Défense, des Affaires Étrangères et de la Justice, aient été reconduits à leur poste, le gouvernement a subi de nombreux changements avec 16 nominations, dont 13 nouveaux ministres et trois permutations. Parmi les changements notables, un représentant emblématique de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), principale alliance d’anciens rebelles dans le nord du pays, quitte le gouvernement, alors que les tensions persistent entre les deux parties. Un nouveau militaire, le colonel Assa Badiallo Touré, fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Santé et du développement social. Jusqu’à sa nomination, elle occupait le poste de conseiller des œuvres sociales du président Assimi.



Le référendum sur la nouvelle Constitution a été largement soutenu par les militaires au pouvoir, bien que le vote ait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord du pays, en raison de la crainte des attaques jihadistes ou de désaccords politiques. Les détracteurs du projet décrivent cette nouvelle Constitution comme étant conçue sur mesure pour permettre aux colonels de maintenir leur pouvoir au-delà de l’élection présidentielle prévue en février 2024, en dépit de leur engagement initial de céder le pouvoir aux civils après les élections. Ce référendum marque le premier scrutin depuis que les militaires ont pris le pouvoir en août 2020 et exercent depuis lors un contrôle quasi absolu dans le pays confronté au djihadisme et à une crise sécuritaire, politique et économique.



Les militaires ont fait de la défense de la souveraineté nationale l’un de leurs principaux objectifs et ont décidé de mettre fin à la mission de maintien de la paix de l’ONU, tout en rompant leurs relations avec la France en 2021 pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie. Ces développements récents au Mali témoignent de l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays, avec des changements importants au sein du gouvernement et des décisions stratégiques qui pourraient avoir des conséquences à long terme sur la direction et la stabilité du pays.



Youssouf Konaré