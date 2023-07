Arrêt de travaux de construction à Fombabougou : Une spéculation foncière qui ne dit pas son nom - abamako.com

Arrêt de travaux de construction à Fombabougou : Une spéculation foncière qui ne dit pas son nom Publié le jeudi 13 juillet 2023

Le Mali Kura dont rêve bon nombre de Maliens ne semble pas être pour demain. Cela s’explique par l’amplification de certaines pratiques qui continuent de plus belle dans la transition en cours. Il s’agit notamment de la problématique autour du foncier. Un phénomène qui continue de transformer les rêves en cauchemar au quotidien. Ce qui se passe depuis un certain temps à Fombabougou, un quartier de la commune urbaine de Moribabougou, en dit long sur le domaine du foncier en république du Mali.



Alors qu’ils rêvent d’avoir un toit pour rompre définitivement avec les tracasseries de la location, plusieurs propriétaires de parcelle à Fombabougou ne savent plus à quel saint se vouer à cause d’une situation qui interpelle les autorités de la transition.



En effet, la famille traditionnelle de ce quartier est dans une mauvaise posture assimilable à un complot orchestré contre les propriétaires de parcelles de Fombabougou pour des intérêts dit-on personnels et sordides. En complicité avec les forces de sécurité, le chef de village ou de quartier s’acharnent contre les travaux de construction pour des raisons qui ne tiendraient pas. Puisqu’il avance un supposé lotissement alors qu’un premier est fait et sur la base duquel nombreuses personnes ont payé leurs parcelles.



En tout cas, il s’agit d’un cas qui suscite l’ire de plus d’un. « Cette posture de la chefferie de Fombabougou me dépasse. C’est de l’escroquerie qui ne dit pas son nom. Sinon à quoi sert d’interdire la construction pour des histoires de lotissement déjà fait ? J’invite les autorités de la transition à se saisir de ce dossier qui coupe le sommeil à beaucoup de personnes », souhaite, un propriétaire de parcelle très remonté.



Et un autre de renchérir en ces termes : « cette mauvaise posture n’est pas digne d’une chefferie qui doit nous défendre au lieu de nous interdire de construire sur nos parcelles obtenues dans la légalité en ce sens que nous avons les documents y afférent ».



D’autres accusent la famille traditionnelle de Fombabougou de faire de cette décision du business pour se faire de l’argent. Parce que face à la pression, les propriétaires de parcelles désireux de construire sont obligés de donner des dessous de table pour être à l’abri. Toute chose qui nécessite l’implication des plus hautes autorités maliennes qui ont promis de jeter les bases d’un Malikura à travers la promotion des droits tout en mettant fin aux mauvaises pratiques comme celles faites par la famille traditionnelle de Fombabougou.



Adama Coulibaly