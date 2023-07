Retrait de la Minusma: Le plan des opérations en cours d’élaboration - abamako.com

Retrait de la Minusma: Le plan des opérations en cours d'élaboration Publié le jeudi 13 juillet 2023 | L'Essor

Patrouille de Casques bleus à Ber un petit village à 60 km au nord-est de Tombouctou

Pour la mise en œuvre de la résolution 2690 qui met fin à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), les choses semblent aller très vite.





Mardi dernier, le comité conjoint gouvernement-Minusma mis en place à cet effet s'est réuni pour échanger sur le plan de retrait. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali a assuré que le délai de six mois prévu pour le retrait sera respecté. Afin de mettre en œuvre la résolution sur le retrait de la Mission onusienne, un comité ministériel composé d'une dizaine de ministres a été mis en place. Ce comité s'est réuni mardi au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Cette réunion a été suivie par celle du comité conjoint gouvernement-Minusma à l'issue de laquelle le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a fait savoir que depuis l'adoption de la résolution consacrant le retrait de la Minusma, il y a eu énormément de consultations entre lui et le chef de la Mission onusienne au Mali, El-Ghassim Wane. «Nos équipes se sont mises au travail. Dans ce cadre, nous avons mis en place, côté gouvernement, des groupes de travail chargés de voir l'ensemble des éléments nécessaires pour matérialiser ce retrait », a expliqué Abdoulaye Diop. Selon lui, il y a aussi des groupes de travail conjoints avec la Minusma. Et ces groupes ont commencé à examiner l'ensemble des dimensions aussi bien sur le plan civil que militaire.



Pour le chef de la diplomatie malienne, l'objet essentiel de la réunion de mardi était d'échanger sur les éléments, activités et tâches nécessaires par rapport à un plan de retrait. «La Minusma nous a fait une présentation. Nous sommes en phase par rapport à la méthodologie et à l'ensemble des éléments dont nous avons besoin pour pouvoir exécuter ces opérations de retrait», s'est réjoui le ministre Diop, avant de préciser que le gouvernement a souhaité avoir un peu plus d'informations détaillées. Cela, afin de pouvoir, dans les plus brefs délais, adopter conjointement ce plan de retrait et entrer dans la phase active de mise en œuvre. Pour Abdoulaye Diop, la mobilisation de plus d'une dizaine de ministres prouve l'importance que le gouvernement accorde à cette tâche. Mais également, sa grande coopération et sa disponibilité pour que ce retrait se fasse de façon coordonnée, ordonnée et sécurisée.



Nous avons exprimé à la Mission la mobilisation totale de toutes nos équipes que ce soit la Douane, au niveau des Forces armées maliennes (FAMa), des Affaires étrangères et de tous les ministères concernés, pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations de la Minusma parce qu'il y a plusieurs dimensions »>, a dit le ministre Diop, rappelant qu'il y a le mouvement du personnel, celui du matériel, la logistique et tout cela demande un travail important. Abdoulaye Diop a souligné que le gouvernement est conscient de la nécessité de prendre en charge la dimension socio-économique de ce retrait. à cet effet, dira-t-il, un groupe de

travail particulier a été mis en place pour gérer l'atténuation des effets socio- économiques de ce retrait. Des premiers éléments ont déjà été dégagés afin d'exécuter cela sur le terrain et faire en sorte que l'impact de ce retrait soit réduit au minimum pour les communautés des localités et les individus qui pourraient être affectés par cette situation, a expliqué le ministre Diop, qui a dit sortir satisfait de l'échange qu'ils ont eu avec l'équipe de la Minusma. Il a salué le chef de la Mission et l'ensemble de son équipe pour l'état d'esprit de coopération et l'engagement mutuel de tout faire pour ce retrait dans les délais indiqués.



Pour sa part, le chef de la Minusma s'est réjoui du très bon déroulement de cette réunion qui s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement malien et de toute la direction de la Mission. Selon El-Ghassim Wane, c'est un signe fort de la volonté des deux parties de travailler ensemble dans un bon esprit pour que les opérations de retrait puissent être conduites dans les délais de façon sécurisée, ordonnée et coordonnée. D'après lui, cette rencontre a marqué une étape importante à ce sujet et fait suite à d'autres réunions avec le ministre Diop et avec des experts qui ont permis de poser les jalons. Pour le chef de la Minusma, la réunion de mardi a permis d'avancer et <

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali a promis que cela se fera très rapidement. «Je me réjouis du bon esprit dans lequel la réunion a eu lieu et l'assurance que nous avons reçue à nouveau du gouvernement qu'il apportera tout le soutien nécessaire pour nous permettre d'exécuter ce retrait dans de bonnes conditions», a indiqué le chef de la Minusma. Selon lui, il y a un une volonté forte et commune de respecter le délai. Il a précisé que ce plan s'étale jusqu'au 31 décembre et il ne reste que cinq mois et demi pour le mener à bien. Et El-Ghassim Wane d'indiquer que les autres détails sont en cours d'élaboration et que l'objectif reste le même : respecter le délai de six mois pour le parachèvement du retrait.



Dieudonné DIAMA