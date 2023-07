Intégration sous-régionale: la Commission de l’UEMOA dévoile son agenda - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Intégration sous-régionale: la Commission de l’UEMOA dévoile son agenda Publié le jeudi 13 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Intégration sous-régionale: la Commission de l’UEMOA dévoile son agenda

Tweet

Le commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Paul Koffi Koffi a dévoilé le mardi 11 juillet 2023 à Abidjan, au cours d'une conférence de presse, les activités majeures inscrites dans l'agenda 2023 de son institution en vue de booster l'intégration sous-régionale.

Il a cité notamment, un forum sur l’innovation et la recherche en matière d’économique numérique du 24 au 26 octobre 2023 à Cotonou au Benin, un forum d’affaires et l’instauration d’un prix qualité de l’UEMOA du 16 au 18 novembre prochains à Dakar au Sénégal, un salon sur les mines, l’énergie et les hydrocarbures du 23 au 25 novembre prochains à Abidjan en Côte d’Ivoire et une table ronde des partenaires techniques et financiers pour financer la stratégie des pôles de financement du 27 au 29 novembre prochains à Abidjan.



'' Ces événements permettront aux opérateurs économiques de la zone de nouer des partenariats et à s’ouvrir sur le monde extérieur. Ce sont des activités que nous voulons tournantes dans la sous-région. Après Dakar la semaine dernière, nous sommes venus informer les autorités ivoiriennes et avoir des rencontres avec les ministères de tutelle'', a expliqué Paul Koffi Koffi, le commissaire de

l'UEMOA.



Auparavant, le commissaire de l'UEMOA a rappelé les réformes mises en en œuvre par la commission de l'UEMOA sur le renforcement de l’intégration, la politique sectorielle et la Gouvernance interne.



Selon lui, ces réformes ont permis, entre autres, l’adoption d’une directive sur le Partenariat Public -Privé (PPP) et l’adoption en conseil des ministres d’un code minier communautaire.



M. Koffi a conclu que ces initiatives devraient '' permettre de mieux vendre'' l’image de cette institution sous-régionale.

L.Barro