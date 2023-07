Retrait des casques bleu du Mali : l’Agence nationale pour l’emploi au chevet des anciens collaborateurs de la Minusma - abamako.com

News Politique Article Politique Retrait des casques bleu du Mali : l’Agence nationale pour l’emploi au chevet des anciens collaborateurs de la Minusma Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le Pays

Dans le cadre du départ de la mission Onusienne du Mali, le directeur général de l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) a demandé à toutes les personnes ainsi qu’aux personnels de sociétés de prestation de services ayant travaillé sous contrat avec la Minusma, de bien vouloir se déclarer, et se faire enregistrer dans les directions régionales de l’ANPE à Bamako, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka.



Le Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies a approuvé, sans réserve, le départ de la Minusma, c’est-à-dire, la fin de la mission des casques bleus au Mali. Un départ accéléré comme souhaité par les plus hautes autorités de la transition après une crise de confiance entre le Mali et la mission Onusienne suite au rapport sur les évènements de Moura.



Pour donc atténuer l’impact de ce retrait sur les nombreux collaborateurs maliens de la Mission de maintien de la paix (Minusma), l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) se montre solidaire. Dans un communiqué, il a invité toutes les personnes ainsi que les personnels de sociétés de prestation de services ayant travaillé sous contrat avec la Minusma, de bien vouloir se déclarer, et se faire enregistrer dans les directions régionales de l’ANPE à Bamako, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka. L’objectif de cette démarche est, selon ANPE, de les associer à « l’élaboration des stratégies nationales pour d’atténuation des effets liés aux pertes d’emploi ». Le communiqué a été publié le 10 juillet 2023.



Fatoumata Hady Tall, stagiaire



Source : LE PAYS