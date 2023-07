RDC: l’ancien ministre des Transports et député national, Cherubin Okende, assassiné dans sa voiture à Kinshasa - abamako.com

RDC: l`ancien ministre des Transports et député national, Cherubin Okende, assassiné dans sa voiture à Kinshasa

Cherubin Okende, ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République, a été retrouvé mort ce jeudi matin dans son véhicule sur l'avenue Poids Lourd à Kinshasa, a-t-on appris de Togo Web.



L'annonce de sa mort a fait le tour des réseaux suite à la publication de vidéos, exposant son corps criblé de balles sur le siège conducteur de sa voiture 4x4 avec la ceinture de sécurité en place comme si le défunt s'apprêter à se mettre en chemin avant d'être sauvagement abattu. Son corps a été transporté à la morgue par une ambulance.

Selon les informations de son parti, le politique aurait été enlevé la veille, le 12 juillet, "à 15h00 au Parking de la Cour constitutionnelle".



Cet assassinat suscite une grande émotion et soulève de nombreuses interrogations quant aux circonstances et aux motifs de ce crime. Les autorités sont appelées à mener une enquête approfondie pour identifier les responsables et faire la lumière sur cet acte tragique.



