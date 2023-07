FEMAFOOT : Les quatre raisons qui fondent la candidature de Gaoussou dit M’Pah Sylla à la présidence - abamako.com

FEMAFOOT : Les quatre raisons qui fondent la candidature de Gaoussou dit M'Pah Sylla à la présidence Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le 22 Septembre

© Autre presse par DR

Présidence du Comité exécutif de la FEMAFOOT : Gaoussou dit M`Pah SYLLA annonce sa candidature

Devant un parterre de journalistes, Gaoussou dit M’Pah Sylla, président de la Ligue de Football de Koulikoro, président de l’AS Dougouwolovila, a officiellement déclaré sa candidature pour la présidence du Comité exécutif de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) dont l’élection devrait se tenir au plus tard le 29 août 2023. A cette occasion, le candidat Gaoussou dit M’Pah Sylla, était accompagné par plusieurs crèmes du football malien, des présidents des clubs et ligues.



La décision de sa candidature, selon Gaoussou dit M’Pah Sylla, fait suite à une demande de plusieurs acteurs du football. En guise de reconnaissance, il a exprimé à tous ces acteurs sa profonde gratitude. Avant de dévoiler les quatre raisons principales qui ont motivé sa candidature. Il s’agit de : la discrimination et la violation des textes de notre football ; le manque criard de résultats dans les compétitions internationales ; la non – professionnalisation de notre football; la mauvaise gestion des fonds du football et la mauvaise gouvernance du comité exécutif actuel.



”Le Mali est un pays de football, c’estle pays de Salif Keita dit « Domingo » premier ballon d’or Africain. Les maliens aiment le football et les Autorités ne ménagent aucun effort pour parvenir à des résultats probants, hélas”, a-t-il déploré. Avant de rendre un hommage appuyé aux Autorités du pays pour tous les efforts qu’elles continuent de mettre à la disposition de la FEMAFOOT pour engranger des résultats à hauteur de souhaits.



Parlant de l’élection pour la présidence de la FEMAFOOT, le candidat Gaoussou dit M’Pah Sylla se dit confiant quant à l’issue de cette prochaine élection et sollicite l’accompagnement des acteurs pour une refondation de notre football.



Notre pays, le Mali, mérite de remporter des trophées continentaux voire mondiaux car notre pays regorge beaucoup de potentiel dans le domaine du football. C’est pour cela que le candidat Sylla s’engage à briguer la présidence du comité exécutif de la FEMAFOOT.



Rappelons que le candidat Gaoussou dit M’Pah Sylla, est natif de Banamba en 2è region. Il est issu d’une famille de football, de feu Mody Sylla, il parle plusieurs langues, Sarakolé, Bambara, Arabe, et un peu en français.



AMTouré