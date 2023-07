Elaboration du document de stratégie nationale de lutte contre l’esclavage par ascendance au Mali : La CNDH apporte sa contribution - abamako.com

Elaboration du document de stratégie nationale de lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali : La CNDH apporte sa contribution Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le 22 Septembre

L’hôtel Indépendance de Ségou a abrité les 5, 6 et 7 juillet 2023 l’atelier de formation des magistrats et experts en gouvernance judiciaire en vue de l’élaboration d’un document de stratégie nationale de lutte contre l’esclavage et les pratiques analogues au Mali. La rencontre s’est tenue sous la houlette du ministère de la Justice et des Droits de l’homme.



La cérémonie d’ouverture était présidée par le Conseiller aux Affaires administratives et financières du Gouverneur de Ségou. Le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme était présent à cette importante activité dans le but d’apporter la contribution précieuse de l’institution nationale des Droits de l’Homme à l’avant-garde de cette lutte.



D’autres personnalités et organisations étaient présentes à cette rencontrer. Il s’agit : du Directeur national de la justice, des procureurs généraux près les Cours d’appel de Kayes et Bamako, les procureurs généraux près les tribunaux de Diema, Nioro du Sahel, Kita, Bafoulabe, le professeur Iba N’Diaye (chercheur au Mali), la DNAPES, les DRDSES et DRPEF, la surveillante générale de l’Institut de formation judiciaire, Temedt et ILO.



Cette rencontre a été initiée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) avec le soutien d’EUCAP Sahel et visait à produire un document de stratégie nationale de lutte contre l’esclavage et les pratiques analogues, à l’usage des acteurs étatiques, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des chercheurs, des chancelleries et toutes autres personnes physiques ou morales évoluant dans la lutte contre l’esclavage et les pratiques analogues au Mali.



L’atelier visait spécifiquement à orienter les participants sur le contexte actuel de la pratique de l’esclavage au Mali en développant un argumentaire historique, sociologique, juridique et économique, faire un aperçu général des dispositions textuelles en vigueur et celles en cours d’élaboration en matière de lutte contre l’esclavage et les pratiques analogues au Mali; procéder à l’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) des dispositions textuelles en matière de lutte contre l’esclavage et les pratiques analogues au Mali et enfin produire une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage et les pratiques analogues.



A l’issue des trois jours de travaux, les participants ont élaboré un document référentiel de lutte nationale contre l’esclavage et les pratiques analogues au Mali. La mise en œuvre efficace et efficience de ce document permettra de mieux lutter contre la pratique au Mali.



C C/ CNDH