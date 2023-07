Rapatriement volontaire: 149 migrants maliens en détresse regagnent le bercail - abamako.com

Rapatriement volontaire: 149 migrants maliens en détresse regagnent le bercail Publié le jeudi 13 juillet 2023

A bord d’un vol spécial de SKY Mali, de retour volontaire assisté, 149 migrants maliens en détresse ont regagné ce mardi 11 juillet 2023 en provenance d’Agadez au Niger.



Cette opération a été rendue possible grâce à la collaboration entre OIM Mali et le Ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, avec l’appui financier de l’Union européenne au Mali.



A 14h 30 min le vol spécial de SKY Mali transportant ces 149 migrants à bord a atterri sur le tarmac de l’Aéroport International Président Modibo Keita Sénou. A leur descente d’avion, ils ont été accueillis par le nouveau ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher et les équipes de l’OIM Mali, conduites par Vanessa Florence LEIGH, représentante du chef de Mission. Tous étaient des hommes adultes.



Dans son interview à la presse, le ministre Mossa Ag Attaher, a fait savoir que la question de la gestion des migrants est une préoccupation des plus hautes autorités du pays, ce qui justifie sa présence ici cet après-midi pour accueillir les compatriotes en détresse de retour au bercail. ”Nous accueillons aujourd’hui 149 de nos compatriotes revenus d’Algérie en passant par Agadez au Niger”, a-t-il déclaré. Selon le ministre Mossa Ag Attaher, ces 149 compatriotes de retour au bercail font partie d’une vague d’autres maliens qui attendant d’être rapatriés. C’est le 2è voyage sur les 6 voyages qui permettront à 7 00 de nos compatriotes de retrouver le bercail. ”Nous sommes venus vraiment les rassurer et témoigner de la solidarité du gouvernement et de leur dire que tout ce que le gouvernement peut faire, il le fera pour leur accueil, pour leur assistance et leur insertion à travers nos partenaires, notamment l’Organisation Internationale des Migrants (OIM)”, a rassuré le ministre Mossa Ag Attaher. Il a également rassuré nos compatriotes que le Gouvernement suit de près la situation de nos compatriotes en détresse en Tunisie. Selon le ministre tout sera mis en place pour leur rapatriement dans les meilleures conditions. Il a également fait le point de la situation des Maliens en détresse dans certains pays comme le Maroc, la Mauritanie, le Niger.



Ce rapatriement a été rendu possible grâce aux partenaires de l’OIM, principal partenaire du ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine qui joue un rôle clé notamment dans l’affrètement des vols pour ramener nos compatriotes et aussi par l’accompagnement une fois arrivés à travers une réinsertion et un accompagnement de départ.



AMTouré