Le référendum du 18 juin à Kidal : L’A.i.g.e donne raison à la Modele Mali et à la Cocem - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le référendum du 18 juin à Kidal : L’A.i.g.e donne raison à la Modele Mali et à la Cocem Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le challenger

© Autre presse par DR

Élection référendaire/ le président de l`AIGE : `` A ce stade de la centralisation des résultats le taux de participation est de 38%``

Tweet







Publiés sur le site internet de l’A.i.g.e, les résultats provisoires du référendum du 18 juin confirment la déclaration de la Modele-Mali et de la Cocem concernant le cas de la région de Kidal.



Suite à leur déclaration que le scrutin référendaire n’a pas eu lieu dans la région de Kidal, la Mission d’observation électorale au Mali (Modele-Mali) et la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali (Cocem) ont subi les foudres de prétendus soutiens de la Transition.



De son côté, l’A.i.g.e s’est fendue d’un communiqué contre deux personnes qui ont réagi à la diffusion d’une courte vidéo sur le vote à Aguelhoc en se présentant comme ses responsables dans cette localité en plus de Kidal. Coup de théâtre : l’Autorité indépendante de gestion des élections s’est par la suite dédite à travers les résultats publiés sur son site internet. Ainsi, de Kidal ville à Tessalit en passant par Aguelhoc, Tin- essako, Tintaghene, Intadjedite, Essouk, Anefif, Tinzawatène, Boghassa et Abeibara, tous les bureaux de vote de la région de Kidal affichent zéro votant.



A présent que la lumière a surgi de là où on ne s’y attendait pas, ceux –là qui ont crié haro sur le baudet devraient présenter leurs plates excuses à la Modele-Mali et à la Cocem. Mais auront-ils le courage de faire amende honorable ? That’s the question.



Chiaka Doumbia