Enlèvement de trois piroguiers du Zémé : Les plus hautes autorités interpellées par ''Founou Founou'' Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le challenger

La Fédération ‘’Founou Founou’’ a organisé une conférence de presse, le 4 juillet 2023 au siège de Yamaru Photo sur l’enlèvement de trois membres de l’équipe des piroguiers du Zémé.



La Pirogue du Zémé est une Plateforme artistique flottante qui devait aller à la rencontre des populations du Mali, de Ségou à Gao. A chaque étape du parcours, les artistes (photographes, chorégraphes, comédiens) entrent dans la pirogue pour faire des prestations. Après l’étape de Ségou, trois piroguiers ont été enlevés sur le chemin de Mopti. Depuis, ils n’ont pas donné de signe de vie.



Le 11 juin dernier, trois piroguiers ont été enlevés dans le village de Saouna à 15 km de Mopti par un groupe d’hommes armés. Lors de la conférence de presse qu’il a animée le 4 juillet 2023 au siège de Yamaru Photo, Lassina Koné, directeur artistique de l’association ‘’Don Sen Folo’’ et membre de la fédération ‘’Founou Founou’’, a donné des précisions. ‘’Pendant une semaine, j’ai échangé avec plusieurs responsables de Ségou et de Mopti. Et le 21 juin, nous avons appris que la pirogue a été brûlée. Nous avons commis un huissier de justice pour faire le constat’’.



A l’en croire, la Pirogue du Zémé est un projet porté par des Maliens. «Ce sont des Maliens qui ont fabriqué la pirogue pour un but noble. Et ce sont des Maliens qui l’ont malheureusement brûlée. Nous voulons juste le retour des piroguiers disparus».



A en croire Cheick Diallo, Zémé est un symbole, un rêve. «Ils ont volé les matériels mais ils ne peuvent pas voler les idées derrière Zémé. Nous sommes là parce qu’il y a la vie des gens qui sont en danger».



Assitan Tangara, Présidente de la Fédération ‘’Founou Founou’’, a appelé les autorités à les aider à retrouver les personnes disparues. «C’est un poids pour nous. La situation est assez grave. Nous pensons que les autorités doivent être à notre écoute», a-t-elle lancé, non sans déclarer que l’aide de toutes les personnes de bonne volonté est la bienvenue.