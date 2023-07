Visite du président de la transition dans les régions : Assimi en précampagne présidentielle ? - abamako.com

Deux sorties quelque peu laborieuses au cours de la campagne référendaire, pour un "OUI" certes vainqueur mais contraint à l'humilité par les proportions de la désaffection des urnes, ont tôt fait de convaincre le colonel Assimi Goïta que les jeux sont loin d'être faits. D'où une nouvelle descente dans les arènes pour fouetter un soutien populaire passablement effiloché.



Serait-ce une session de rattrapage, après le flop de popularité que le colonel Assimi Goïta avait essuyé à la faveur de la victoire étriquée du ''OUI'' au référendum ? En tout cas, ça y est : la junte malienne engage ouvertement les hostilités politiques, en vue de la présidentielle de février 2024. Et pour cause : le président de la Transition, et chef des colonels, se prépare à s'engager dans une série de tournées à l'intérieur du pays. Booster une popularité en berne



Le colonel Assimi Goïta est ainsi attendu à Kayes à l'est, pour un séjour compris entre le 15 et le 22 juillet. Entre autres activités au menu de cette tournée, le président de la Transition procèdera, dans la capitale du Rail et de la première région administrative du Mali, à l'inauguration de la relance du trafic ferroviaire.