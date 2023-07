Le tirage au sort des qualifications du Mondial 2026 pour la zone Afrique - abamako.com

Le tirage au sort des qualifications du Mondial 2026 pour la zone Afrique
Publié le jeudi 13 juillet 2023

Le tirage au sort des qualifications du Mondial 2026 pour la zone Afrique

Le tirage au sort des 9 groupes des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2026 a été effectué. Pour rappel, il y aura 10 représentants africains dans ce Mondial 2026 et les vainqueurs de chaque groupe sont automatiquement qualifiés.



Le tirage au sort tant attendu des 9 groupes des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2026 a été effectué ce jeudi après-midi à Abidjan, et il concerne pas moins de 54 pays africains.



Pour rappel, la coupe du Monde 2026, qui se déroulera en Amérique du Nord, sera la première édition à 48 pays. Et pour la première fois de l'histoire, 10 représentants africains seront présents.



Les premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés tandis que les 4 meilleurs deuxièmes joueront des matchs de barrages pour obtenir le dixième et dernier ticket qualificatif.



Le tirage au sort des qualifications du Mondial 2026 pour la zone Afrique :



Groupe A : Égypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie, Djibouti



Groupe B : Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud



Groupe C : Nigéria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho



Groupe D : Cameroun, Cap-Vert, Angola, Libye, Eswatini, Île Maurice



Groupe E : Maroc, Zambie, Congo-Brazzaville, Tanzanie, Niger, Érythrée



Groupe F : Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles



Groupe G : Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie



Groupe H : Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Libéria, Sao Tomé-et-Principe



Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, République centrafricaine, Comores, Tchad