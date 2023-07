Mines: Que peut changer le nouveau ministre ? - abamako.com

Mines: Que peut changer le nouveau ministre ? Publié le jeudi 13 juillet 2023 | Le Prétoire

Le nouveau ministre des Mines est sur un dossier sensible dont la gestion mérite un engagement à hauteur des attentes. Le Pr. Amadou Keïta qui a déjà montré ses limites au ministère de l’Enseignement supérieur est interpellé par les enjeux. Beaucoup se demandent pourquoi on lui a confié les mines, alors que d’importants chantiers sont ouverts. L’appropriation des revenus de l’exploitation des mines est entamée à travers des réformes après l’audit du secteur minier. De graves révélations ont été faites par cet audit, mais on se demande si le nouveau ministre des Mines aura la capacité de donner satisfaction aux Maliens.



L’usine de lithium de Bougouni, Leo Lithium a commencé sa production dans un contexte de scandale dont les autorités éviter de parler. Malgré la ré- vision du code minier,

l’Etat ne gagne que des miettes alors que le lithium est l’une des matières premières les plus prisées au monde. La part de l’Etat est seulement 10%, ce qui est en réalité une tragédie

pour la transition. Pourtant, c’est à cause de la médiocrité de la part de l’Etat dans l’exploitation

du lithium que le code minier a été révisé.

L’opinion nationale est très remontée contre les autorités qui ont négocié la part de l’Etat.

L’ancien ministre des Mines Lamine Seydou



Traoré avait été obligé de communiquer sur les nouvelles décisions visant à améliorer la part

de l’Etat dans les mines. Mais Leo Lithium a négocié ses contrats sous IBK. On ne sait pas encore si le nouveau code minier faisant étant d’un partage de production sera appliqué ou non à Leo Lithium. En tout cas les Maliens aimeraient que le changement des textes porte rapidement des fruits. Les acheteurs manquent pas en ce qui concerne le lithium au moment où les voitures électriques et autres engins fonctionnant à l’énergie électrique sont encouragés dans les pays développés.



Ce n’est pas tout, Leo Lithium est accusé du non- respect du contenu local

dans la mine de Goula-mina, à Bougouni.



Selon des sources proches du dossier, les expatriés sont imposés et reçoivent les meilleurs

traitements vis-à-vis des cadres nationaux. Les autorités sont interpellées. Les mêmes sources

indiquent que l’environnement de travail est pollué dans la mine de Goulamina à cause

d’une pratique de discrimination qui ne dit pas son nom. Toutes les décisions importantes de

la société sont prises sans concertation ni l’avis des cadres locaux maliens.

Le plus marrant dans cette situation, selon certaines indiscrétions, c’est que les décisions

sont imposées par l’administration. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre du projet de Goulamina, le Président directeur général de Leo lithium,



Simon Hay, s’était pourtant engagé à faire du contenu local une priorité absolue. Mais dans

la pratique, la société n’accorde aucune importance au contenu local, et les témoins estiment que cela est illustrée par l’attitude du directeur du projet, Bolaji Okabajo, un Anglais d’origine nigériane. Des travailleurs affirment que cela constitue une menace pour la poursuite des opérations.