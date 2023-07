Insécurité : 3.300 armes et munitions récupérées au mali durant la période 2022-2023 - abamako.com

L'information a été donnée par le directeur du Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SP-CNLP), le lieutenant-colonel Adama Diarra. C'était au cours d'un point de presse organisé lundi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de destruction des armes.



Pour le conférencier, les différentes campagnes de sensibilisation communautaires sur les dangers liés à la détention illégale et au commerce illicite des armes ont permis d'atteindre des résultats probants avec des dépôts volontaires d'armes à feu par certaines communautés. À l'issue de ces campagnes, le SP-CNLP a pu récupérer au cours de la période 2022-2023, 3.300 armes et munitions issues du dépôt volontaire dans la localité de Tafacirga et Kemeni Tambo dans la Région de Kayes, 120 armes récupérées dans la Région de Nara suite à la caravane de sensibilisation, 1.978 armes saisies par les tribunaux dans le cadre de la criminalité, 30.000 munitions de tout calibre.



Ces données prouvent à suffisance que le Mali est aujourd'hui devenu une plaque tournante de la contrebande et du trafic illicite des armes pour alimenter la criminalité et le terrorisme. En moyenne, 3.000 armes sont détruites chaque année, a indiqué le lieutenant-colonel Adama Diarra.



Pour le directeur du SP-CNLP, les armes circulent dans le monde entier, bien au- delà des zones de conflits. Cette prolifération est la cause directe des nombreuses violences, notamment homicides, tortures, viols, etc. «

Selon le conférencier, la plupart des conflits aujourd'hui sont menés essentiellement par les ALPC qui sont largement utilisées dans les guerres civiles et pour les activités terroristes et le crime organisé. Au Mali, aucune étude ne peut dénombrer aujourd'hui le nombre des armes à feu en circulation illicite tellement la prolifération a pris une telle ampleur à cause du phénomène d'insécurité que connait le pays depuis