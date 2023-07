Pour tenter de remédier à l’augmentation du prix de la farine :La fédération des boulangers et pâtissiers en visite chez le premier ministre - abamako.com

Le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a reçu en audience les boulangers et les pâtissiers le 11 juillet 2023 à la primature. C’était dans le cadre de l’augmentation du prix de la farine sur le marché.



Ainsi, le secrétaire général de la fédération des boulangers et pâtissiers Ahmed Dembélé dans son discours a expliqué que l’objet de la visite résulte des difficultés rencontrées dans l’achat de la farine. Selon ses explications : « Cela fait bientôt 02 ans et quelques mois avec la COVID et la guerre d’ Ukraine le prix de la farine a (...)







FATOUMATA SANOGO – NOUVEL HORIZON