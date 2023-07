Pôle économique et juridique : Trois anciens de l’Assemblée nationale devant le juge d’instruction - abamako.com

Pôle économique et juridique : Trois anciens de l'Assemblée nationale devant le juge d'instruction Publié le jeudi 13 juillet 2023 | La foudre

Longtemps restée dans la cacophonie, la nouvelle est plus que jamais tangible ces derniers instants. Trois seigneurs du moins, quelques dignitaires de l'Assemblée nationale sous l'ère IBK, sont auditionnés par un juge d'instruction du Pôle économique et juridique.



Depuis les dernières 48 heures, à en croire nos sources , ces trois figures restent des ras du Pôle l'Assemblée économique et juridique. Il s'agit de M. Isaac Sidibé, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali M. Mamadou Diarrassouba, ancien député non moins ancien questeur de l'assemblée nationale et membre du CNT et l'actuel président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, ancien comptable de l'Assemblée nationale.







Ces derniers sont poursuivis, confie un anonyme, pour at- teinte aux biens publics. Un juge d'instruction affirme t-il, a été pour la circonstance, urgemment dépêché pour se charger de leur cas durant cette semaine.



Il faut rappeler que le ciel semble tomber sur la tête de l'ac-même qu'aspire à un second tuel président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré dit Bavieux.



Contre lequel, d'autres plaintes sont portées contre sa gestion calamiteuse à la FEMAFOOT. . Les auteurs de cette plainte, l'accusent eux aussi, de détournement de fonds de football, de mauvaise gouvernance entre autres. Ce qui explique en a pas douté, du déclanchement d'un séisme chez Mamoutou Touré Bavieux. Celui là mandat à la FEMAFOOT dont dons de voir. les acteurs sont profondément divisés



Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que ces personnalités se retrouvent devant le juge d'instruction du Pôle économique et juridique. Pourront-ils pour la présente, échapper aux mailles du pôle ? En tout cas, la lutte implacable contre la corruption est l'une des fortes recommandations des assises nationales. Attendons de voir



S.Sogoba