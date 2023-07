Qualification Coupe du monde 2026: Voici la composition des poules après le tirage de la CAF - abamako.com

News Sport Article Sport Qualification Coupe du monde 2026: Voici la composition des poules après le tirage de la CAF Publié le jeudi 13 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le tirage au sort des matches de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sont désormais connus.

La confédération africaine de football (CAF), a procédé ce jeudi 13 juillet, au tirage au sort des qualifications de la prochaine coupe du monde prévu se jouer en 2026 aux Etats-Unis, Canada et le Mexique.



A l'issue des longs déroulement des 54 pays répartis en neuf groupes, le tirage au sort à finalement décidé d'unir les équipes suivantes dans la même poule.



Le tirage au sort complet

Groupe A



Égypte

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Éthiopie

Djibouti

Groupe B



Sénégal

RD Congo

Mauritanie

Togo

Soudan

Soudan du Sud

Groupe C



Nigeria

Afrique du Sud

Bénin

Zimbabwe

Rwanda

Lesotho

Groupe D



Cameroun

Cap-Vert

Angola

Libye

Eswatini

Île Maurice

Groupe E



Maroc

Zambie

Congo

Tanzanie

Niger

Érythrée

Groupe F



Côte d’Ivoire

Gabon

Kenya

Gambie

Burundi

Seychelles

Groupe G



Algerie

Guinée

Ouganda

Mozambique

Botswana

Somalie

Groupe H



Tunisie

Guinée-Équatoriale

Namibie

Malawi

Libéria

Sao Tomé et Principe

Groupe I



Mali

Ghana

Madagascar

Centrafrique

Comores

Tchad



H.B