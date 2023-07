Ce que nous savons sur l’assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre congolais retrouvé mort dans sa voiture à Kinshasa - abamako.com

News Politique Article Politique Ce que nous savons sur l’assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre congolais retrouvé mort dans sa voiture à Kinshasa Publié le vendredi 14 juillet 2023 | bbc.com

RDC: l`ancien ministre des Transports et député national, Cherubin Okende, assassiné dans sa voiture à Kinshasa

Le corps de Chérubin Okende, député national et ancien ministre congolais proche de l'opposant Moïse Katumbi, a été retrouvé jeudi matin dans sa voiture, criblé de balles. Les autorités ont lancé une enquête. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées.



C'est tôt ce jeudi matin qu'une jeep abandonnée sur la Route des Poids-Lourds, en plein centre-ville de la capitale Kinshasa, a attiré l'attention des passants. À travers la vitre, on pouvait voir un homme vêtu d'une chemise blanche, partiellement couverte de sang. Il portait encore sa ceinture de sécurité et était assis sur le siège du chauffeur, son cou penché vers l'arrière.



Le corps a finalement été acheminé à une morgue de Kinshasa.



Dans une conférence de presse tenue jeudi à Kinshasa, Firmin Mvonde Mambu, procureur général près la Cour de cassation, a révélé que la justice congolaise détenait un proche du défunt.