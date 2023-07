Tirage au sort des éliminatoires de la coupe du monde 2026 (Zone Afrique) : Le Mali dans le chapeau 1 - abamako.com

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la composition des 6 chapeaux en vue du tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.



Le Mali est logé dans le chapeau 1 en compagnie des meilleures nations africaines grâce à sa huitième place africaine au classement FIFA dévoilé le jeudi 29 juin dernier. Il s’agit du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, d’Algérie, d’Egypte, du Nigéria, du Cameroun et la Côte d’Ivoire.



Ce privilège d’être parmi les 9 meilleurs pays du continent, les Aigles du Mali le doivent en grande partie à leur éclatante victoire de 2-0 sur le Congo, le 18 juin dernier, pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.



La cérémonie du tirage se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire (15h GMT) en marge de la 45e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF en présence du Président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré « Bavieux » (membre du Conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la CAF) et ses deux vice-présidents, à savoir, Kassoum Coulibaly « Yambox » (1er vice-présiden) et Modibo Coulibaly (2e vice-présiden).



Voici les six (6) chapeaux :

1 : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Egypte, Nigéria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire.

2 : Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon, Guinée-Équatoriale.

3 : Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie, Angola.

4 : Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République Centrafricaine, Malawi, Lybie.

5 : Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana, Libéria.

6 : Lesotho, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Seychelles, Erythrée, Somalie.



