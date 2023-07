Intégration : Les ministres du Commerce de l’UEMOA réfléchissent à Abidjan sur la régulation de la concurrence au sein de l’Union - abamako.com

Intégration : Les ministres du Commerce de l'UEMOA réfléchissent à Abidjan sur la régulation de la concurrence au sein de l'Union Publié le vendredi 14 juillet 2023

Intégration : Les ministres du Commerce de l’UEMOA réfléchissent à Abidjan sur la régulation de la concurrence au sein de l’Union

La réunion annuelle des ministres en charge du Commerce de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) s’est tenue le vendredi 14 juillet 2023 à Abidjan autour des questions de régulation de la concurrence au sein de l’Union et de développement de l’intégration régionale.







‘’ Dans le cadre de cette session, les ministres vont échanger et délibérer sur des sujets importants portant notamment, sur la problématique de la concurrence dans l'espace UEMOA… Nous travaillons tous à attirer des investisseurs et à avoir une dynamique économique. Mais, il est important que dans nos États, les règles de concurrence soient respectées pour que l’éclosion des PME qui deviennent demain des champions nationaux et pour éviter des entraves à la concurrence avec la création des monopoles de fait qui permettent d'annihiler les efforts des États’’, a expliqué aux médias, Souleymane Diarrassouba, le ministre ivoirien du Commerce et de la promotion des PME qui a présidé cette rencontre.







‘’ Il était important d'avoir un gendarme du marché qui est la commission de la concurrence au niveau national dont les pouvoirs seront renforcés à l'effet de rassurer tous les opérateurs économiques que quel que soit le secteur d'activités, la concurrence doit se faire pour que les prix proposés aux populations soient accessibles’’, a ajouté M. Diarrassouba qui préside également le conseil des ministres en charge du Commerce de l’UEMOA.







Par ailleurs, il a fait savoir que cette rencontre ministérielle va réfléchir sur la problématique de l’employabilité des jeunes dans l’espace UEMOA.



‘’ La deuxième problématique ( au menu de cette réunion), porte sur l'opportunité qui est offerte notamment à notre jeunesse pour que l'employabilité des jeunes puisse se faire au niveau de tout l'espace UEMOA à travers une initiative que nous appelons ‘’ Talents africains à l'international’’. Cela vient donner l’opportunité aux jeunes africains de pouvoir aller acquérir des expériences en matière de commerce international ou commerce régional dans tous les pays membres de l'espace UEMOA’’, a précisé M. Diarrassouba.







Avant lui, Pr Filiga Michel Sawadogo, le commissaire de l’UEMOA chargé du département du marché régional et de la coopération a indiqué que cette rencontre vise à permettre aux ministres en charge du commerce de l’UEMOA de donner des orientations sur divers sujets en lien avec la situation du commerce et les initiatives régionales pour promouvoir les échanges commerciaux et la régulation de la concurrence.







Parlant des réformes soumis à l’adoption des ministres du Commerce de l’UEMOA à l’issue de la rencontre, Pr Sawadogo a souligné ‘’ qu’elles contribueront à corriger les lacunes constatées dans la mise en œuvre des règles de la concurrence sur l’ensemble de la zone UEMOA et à la promotion des échanges commerciaux’’.







Quant à Massandjé Touré-Litsé, la commissaire aux Affaires économiques et de l’Agriculture de la commission de la CEDEAO, elle a fait remarquer que la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de la communauté ouest-africaine ‘’reste toujours une situation préoccupante’’.



‘’ La commission de la CEDEAO continuera de promouvoir et d'accélérer son agenda d'intégration régionale en améliorant le fonctionnement de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF). Permettez de vous réitérer mon engagement à coopérer pleinement avec la commission de l'UEMOA en vue de coordonner nos actions pour l'atteinte de nos objectifs communs’’, a promis Mme Touré-Litsé.







Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.



L.Barro