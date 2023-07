Gestion à l’Assemblée nationale de 2013 à 2020 : Procédure judiciaire ouverte contre Issiaka Sidibé, Mamadou Diarrassouba et Mamoutou Bavieux Touré pour corruption - abamako.com

Gestion à l'Assemblée nationale de 2013 à 2020 : Procédure judiciaire ouverte contre Issiaka Sidibé, Mamadou Diarrassouba et Mamoutou Bavieux Touré pour corruption Publié le vendredi 14 juillet 2023 | L'Indicateur Renouveau

Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien président de l’Assemblée nationale sous IBK, Issiaka Sidibé, son questeur, actuellement membre du Conseil national de transition (CNT), Mamadou Diarrassouba, et son comptable, Mamoutou dit Bavieux Touré, actuel président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) font l’objet d’une procédure judiciaire pour corruption au Pôle économique de Bamako.



Nos sources estiment que le trio d’ordonnateur des dépenses de l’Assemblée nationale du Mali entre 2013 et 2020 pourrait être auditionné par un juge d’instruction, ce vendredi 14 juillet 2023 à Bamako. La justice enquête sur leur gestion pendant la période comprise entre 2013 et 2020.





Toutefois, nos sources n’ont pas voulu donner des détails sur le montant probablement détourné pour lequel la justice veut les auditionner pour y voir clair dans la destination de ladite somme.



Le premier, Issiaka Sidibé, ex-député élu dans la circonscription électorale de Koulikoro, était le président de l’Assemblée nationale du Mali pendant le premier quinquennat du feu Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.





Le deuxième, Mamadou Diarrassouba, était député élu dans la circonscription de Dioïla et questeur de l’hémicycle. Celui qui était pressenti pour être au Perchoir lors du second mandat écourté du régime IBK, est actuellement membre du Conseil national de transition.



Quant au troisième et dernier concerné, Mamoutou Bavieux Touré, issu de la famille fondatrice de Bamako, était au moment des faits, comptable à l’Assemblée nationale jusqu’ à son élection à la tête de Fédération malienne de Football (FEMAFOOT) dont le mandat arrive à terme en août 2023. Cette affaire surgit au moment où Bavieux se prépare à briguer un second mandat à la tête de la FEMAFOOT.



Source : l’Indicateur du Renouveau