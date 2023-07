Accord d’Alger : le ministre Abdoulaye Diop échange avec l’ambassadeur russe au Mali - abamako.com

© Autre presse par DR

Le ministre des Affaires étrangères a reçu en audience Monsieur Igor GROMYKO, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, a reçu en audience, ce vendredi 14 juillet 2023, Monsieur Igor GROMYKO, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, en présence du Colonel Major Ismaël WAGUE, Ministre de la Réconciliation Nationale, de la Paix et la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation.



Abordant des questions internes, les échanges se sont essentiellement focalisés sur l’état de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger ainsi que la nécessité de réactiver et de dynamiser ses mécanismes de suivi en vue de booster le dialogue permettant d’aboutir à la paix et à la cohésion nationale.



L’Ambassadeur russe, pour sa part, a réaffirmé le grand l’intérêt de son pays pour le raffermissement du partenariat stratégique avec le Mali avant de renouveler le soutien constant et indéfectible de ses plus hautes autorités aux efforts du Gouvernement malien dans le cadre de la sécurisation du territoire ainsi que de la recherche de la paix, de la stabilité et du développement durable.



M.S