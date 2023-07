Assistance du commissariat a la sécurité alimentaire aux personnes vulnérables : 25 tonnes de riz offerts aux déplacés de Sogoniko - abamako.com

Assistance du commissariat a la sécurité alimentaire aux personnes vulnérables : 25 tonnes de riz offerts aux déplacés de Sogoniko Publié le samedi 15 juillet 2023 | L'observatoire

Dans le cadre de la campagne nationale d’assistance des populations vulnérables, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a procédé, le vendredi 7 juillet, à la remise de 25 tonnes de riz aux déplacés internes au centre « Mabilé » de Sogoniko.



L’évènement était présidé par le Chef de cabinet du, M. Ibrahim Litny, qui avait à ses côtés la Directrice régionale du Développement Social, Mme Diarra Maimouna Famanta et le représentant du maire de la Commune VI.



Les déplacés internes au « Centre Mabilé » de Sogoniko viennent de recevoir le premier don de l’opération de distribution alimentaire gratuite à Bamako et environnant aux profits des communautés vulnérables (veuves, déplacés internes, pouponnières et orphelinats, etc.). Ce premier don d’au moins 25 tonnes de riz fait partie de plus de 1.900 tonnes offertes cette année au Mali par la Chine.



Le représentant du maire de la commune VI, M. Abdalah Diarra, a salué le généreux donateur à travers le CSA, qui ne cesse de déployer des efforts pour assister les personnes vulnérables.



De son côté, Tedy Barry a, au nom des bénéficiaires, exprimé leur reconnaissance aux autorités de la Transition pour leur élan de solidarité à leur endroit. Ainsi, elle a formulé des prières pour la paix et le vivre-ensemble dans le pays.



Pour finir, le Chef de cabinet du CSA, M. Ibrahim Litny, a rappelé l’engagement des autorités dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Cette aide de l’Empire du milieu, a-t-il précisé, contribuera à l’atteinte des objectifs du Plan national de réponse à l’Insécurité Alimentaire. L’occasion pour Ibrahim Litny de rappeler que les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour le retour définitif des déplacés dans leurs localités respectifs.



O.B