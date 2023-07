Vol de bétail, de motos et groupes électrogènes : Deux individus arrêtés à Boulkassoumbougou - abamako.com

Dans la dynamique de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, les hommes du commissariat de police de Boulkassoumbougou, dirigé par le commissaire principal de police Drissa Samaké, ont mis le grappin sur deux voleurs dont un spécialisé dans le vol de bétail et l’autre spécialisé d’appareils électro-ménagers et de motos.



De sources policières, c’est suite à une information d’une personne désirant garder l’anonymat que les limiers ont mis le grappin dans la nuit du 20 au 21 juin 2023 sur un individu spécialisé dans le vol de motos, et d’appareils électro-ménagers (groupes électrogènes, smartphone, téléviseurs écran plat).





Conduit au commissariat et interrogé sommairement, le mis en cause a reconnu les faits en dénonçant son complice et les receleurs. Une recherche a permis aux enquêteurs d’interpeller le receleur et de saisir un téléviseur, un groupe électrogène et un téléphone portable.



Dans la foulée, le 21 juin 2023 aux environs de 12 h, une équipe de la brigade de recherches dudit commissariat a intercepté deux individus en possession de moutons volés. Ces animaux seraient extraits d’un groupe de brebis à Bagadadji pour être vendus à Médina-Coura. Le présumé auteur a pris la fuite mais un de ses complices a été interpellé et conduit au commissariat de Boulkassoumbougou avec les deux béliers.



Cette arrestation est une énième prouesse du commissaire principal de police Drissa Samaké et ses hommes, qui se donnent comme seule mission d’assainir la Commune I et environnants.



Ainsi, les autorités policières saisissent l’occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration avec les forces de sécurité afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et assurer la quiétude des populations.







Boubacar Païtao