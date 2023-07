La justice et la lutte contre la corruption: les Gros dossiers en attente - abamako.com

La justice et la lutte contre la corruption: les Gros dossiers en attente Publié le dimanche 16 juillet 2023

Journées d`échanges sur l`informatisation des services judiciaires et pénitentiaires

Bamako, le 13 octobre 2021. Le Ministre de la Justice et des Droits de l`Homme, garde des sceaux, M. Mamadou Kassogué, a ouvert à l`hôtel Laïco de l`Amitié, les Journées d`échanges sur l`informatisation des services judiciaires et pénitentiaires. Tweet



L’avènement de la Transition a donné l’espoir d’un coup d’accélérateur au traitement de grands dossiers, lesquels ont fait couler beaucoup d’ancre et de salive, soit à cause des personnalités ou structures incriminées soit au vu des montants foramineux mis en cause. Depuis lors, c’est la grande attente des citoyens qui ont pourtant l’oreille tendue vers la justice. Il n’est pas superfétatoire de faire un rappel da certains de ces dossiers qui ont se coué la République et pour lesquels



la justice semble se faire désirer.



QUID DES 1230 MILLIARDS FCFA DE LA LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION MILITAIRE ?



La Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) adoptée à Funanimité par l’Assemblée nationale au mois de mai 2015, prévoyait un immense investissement pour armée, plus précisément un montant de 1230,563 milliards Fcfa sur la période 2015-2019.



Une somme faramineuse qui justifie une clarification aux yeux des citoyens, si tant et si bien, la lutte contre la corruption reste une réalité au Mali. C’est d’autant plus important que dans son discours prononcé à l’occa sion du 20 janvier 2020, l’ex-président de la Transition, Bah N’daw, precisait que la lutte contre la corruption et Timpunité reste un imperatif pour la Transition. Et il annonçait: L’argent dépensé pour l’Armée, pour la dé fense et la sécurite des populations sera justifié au centime prés. Les LOPM seront auditées, leurs leçons tirées et les responsabilités situees »affirmait-il



Quid alors des audits et des 1230 milliards de Fcfa ?



Il faut rappeler que sur 1230.563 972 347 Fcfa comme budget vote par l’Assemblée nationale pour la mise en oeuvre de la Loi d’onentation et de programmation militaire, les investissements représentaient 427.598.785.582 Fcfa, soit 34,75%, le fonctionnement 442.577.348.718 Fcfa, soit 35,97% et le personnel 360.387.838 047 Fefa, soit 29,29% du budget L’effort pour la LOPM on 2015 a été estime à 104.098.958 122 de Fcfa En 2016, il est de milliards Fcfa. 109 489.958 134 de Fefa. Il était prévu de le porter à 97.282.269.381 de Fofa en 2017, à 110.921 994.129 de Fefa en 2018 et à 92.898.865.082 de Fofa en 2019.