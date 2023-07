Fin de divorce entre ABD et les colonels: Les bons offices du Chérif de Nioro - abamako.com

Le week-end dernier, le parti ADP Maliba de Aliou Boubacar Diallo a repris du service par sa rentrée politique de Nioro. Une activité qui symboliserait la bonne marche des activités du parti de la balance, finalement réconcilié avec l'actuel pouvoir.



Sauf que le célèbre "fils spirituel" du Cherif de Nioro est rentré au pays depuis deux mois après une fuite à peine voilée.







Son absence avait fait grand bruit où plusieurs médias et indiscrétions ont fait cas d'un repli tactique. Alors que qu'en réalité, le Président d'Adp-Mali était parti en maille avec les militaires au pouvoir qui le recherchaient pour des explications relativement à ses sorties médiatique aux antipodes du système en place



Selon nos informations, les choses se sont arrangées grâce aux bons offices du Cherif de Nioro. Lequel a intercédé pour que les militaires le laissent revenir au pays pour se taire et se terrer.



« Le Chérif de Nioro est d'un apport considérable de la transition, il a récemment donné son quitus au projet de nouvelle constitution. Étant le " père spirituel " d'Aliou Boubacar Diallo, il a interagi afin que le puissant minier rejoigne facilement la patrie sans embrouilles », nous confie une source proche de la Zawia chérifienne de Nioro.



Depuis son retour, en plus Dia du silence de cimetière qu'il observe, ABD adopte en douceur un engagement sans faille pour le Mali qu'il appuie auprès des populations à la base depuis près yeu de deux décennies. Une posture qui laisse transparaître des ambitions présidentielles de celui qui aura été victime de tripatouillages pour ne pas occuper Koulouba en 2018. Est-ce à dire qu'avec l'influence dont dispose le Cherif de Nioro, les autorités pourraient avoir Aliou Boubacar Diallo comme dauphin?



En tout cas, l'homme fort de Badala reste favori vu de cet angle bien que d'autres leaders politiques font les yeux doux aux maîtres de Kati afin d'avoir leur quitus comme candidat.



Reste qu'au bout du compte, Aliou Boubacar Diallo est au pays, mène ses activités politiques et conserve sa place au gouvernement. Par contre, il reste bel et bien une force politique sans avoir à être pistonné comme on le pense car il est représenté à travers tout le territoire et ses deux principaux chal- lengers ne sont plus dans la course. De quoi faciliter naturellement sa montée sur le podium pour occuper la colline du pouvoir!



Idrissa KEITA