Mohamed Ghazouani : « Le retrait du Mali du G5-Sahel est une grande perte »

Lundi dernier s’est ouvert à Nouakchott les travaux de la 4ᵉ session de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel. À l’issue de cette Assemblée générale, le président mauritanien, Mohamed Ghazouani affirmait que le retrait du Mali de l’organisation G5-Sahel et de sa force conjointe est une grande perte, tant au niveau géographique que sécuritaire. Une fois de plus, il a plaidé le retour du Mali dans les girons de la grande famille du G5-Sahel.







En dépit du décès d’Idriss Deby Itno et le retrait du Mali de tous les organes et instances du G5-Sahel y compris de sa force conjointe, cette coalition de lutte contre le terrorisme est dans une profonde tourmente. Déjà de facto certains dirigeants ont même décrété la mort du G5-Sahel. Le chef d’Etat mauritanien, non moins président en exercice du G5-Sahel reste optimiste du come-back du Mali au sein de ce groupement des cinq.



En marge de la 4ᵉ session de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel qui s’est tenue ce lundi 10 juillet à Nouakchott en Mauritanie, M. Ghazouani a regretté le retrait du Mali, mais a plaidé aussi à nouveau pour le retour du Mali dans les girons de la grande famille du G5-Sahel. Le retrait du Mali de l’organisation G5-Sahel et de sa force conjointe est une grande perte, tant au niveau géographique que sécuritaire “, a souligné le président de l’organisation du G5-Sahel dans un discours prononcé lors de cette 4ᵉ session.



Selon ses dires, ce retrait aurait porté un coup fatal à la réalisation des objectifs de cette organisation et de sa force conjointe. Il espère avec force que ce retrait du Mali sera très momentané.



” Mon pays est en train d’élaborer une feuille de route qui prévoit des efforts pour le retour du Mali au sein du G5 Sahel “, a-t-il dit.







Ousmane Mahamane