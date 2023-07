Clôture de la Biennale Artistique et Culturelle à Mopti : Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAÏGA, chef du gouvernement est arrivé à ce dimanche matin pour prendre part au Stade Barema Bocoum. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Clôture de la Biennale Artistique et Culturelle à Mopti : Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAÏGA, chef du gouvernement est arrivé à ce dimanche matin pour prendre part au Stade Barema Bocoum. Publié le dimanche 16 juillet 2023 | Primature

Tweet



Pour l’occasion, le chef du gouvernement, Dr Choguel K Maiga est accompagné des ministres : de la Refondation, de la réconciliation, de la justice, garde des sceaux, des infrastructures; celle en charge de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille mais également celle chargée des réformes politiques et institutionnelles. La délégation est aussi composée des membres du CNT, dont le Premier vice-président et des membres du cabinet du Premier ministre. La délégation a été accueillie par les autorités coutumières, politiques et administratives de la région.



À noter que la cérémonie proprement dite débute à 16 heures.