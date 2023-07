Le Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) met fin aux fonctions de l’ancien Secrétaire Général Monsieur Fahad Ag Almahmoud - abamako.com

Le Groupe d'Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) met fin aux fonctions de l'ancien Secrétaire Général Monsieur Fahad Ag Almahmoud Publié le dimanche 16 juillet 2023

Dans une lettre circulaire signé le 15 juillet 2023, le Secrétaire Général du Groupe d'Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) informe le Gouvernement du Mali, la Médiation internationale, les Mouvements signataires de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du Processus d'Alger et ceux de l'Inclusivité qu'il a procédé le 10 juillet 2023 au renouvellement de son bureau. Suite à ce renouvellement, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Fahad Ag Almahmoud précédemment Secrétaire Général.



En conséquence, Monsieur Fahad Ag Almahmoud ne représente plus le GATIA non seulement dans les instances de mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d'Alger mais aussi au niveau de la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 et du cadre stratégique permanent pour la sécurité et le développement (CSP-PSD).



Aussi, le Groupe d'Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) assure de sa volonté et de sa détermination duà collaborer avec tous les acteurs conformément aux engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d'Alger.



Amplifications :



- Primature



- MRPCN



- Chef de file de la médiation internationale



- MINUSMA



- CMA



- Plateforme



- Mouvements de l'Inclusivité



Bamako, le 15 juillet 2023



Le secrétaire Général



GROUPE D'AUTO DEFENSE TOUAREG IMAGHAD ET ALLIES GATIA



Secrétaire Général



Youssouf Ag Mohamed