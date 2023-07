Diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux des joueuses de l’équipe nationale : le Ministre de la Jeunesse et des Sports prendra des mesures pour résoudre la situation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux des joueuses de l’équipe nationale : le Ministre de la Jeunesse et des Sports prendra des mesures pour résoudre la situation Publié le dimanche 16 juillet 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

Tweet

Dans un communiqué dont aBamako.com a reçu une copie, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, a déploré la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux des joueuses de l’équipe nationale dénonçant leurs mauvaises conditions. Il s’engage à prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre définitivement ces situations qui entachent l’image du pays et le moral des équipes. Ci-dessous le communiqué.



Dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024, l’équipe nationale féminine joue les matchs du premier tour en Aller/Retour contre le Burkina Faso. A l’aller, les Aigles Dames ont gagné par le score de 1-0 à Cotonou face à leurs homologues du Burkina Faso. Le match retour est prévu pour le mardi 18 Juillet 2023 à Bamako au stade 26 mars.



C’est avec beaucoup de regret que le département a constaté la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux des joueuses de l’équipe nationale dénonçant leurs mauvaises conditions de préparation et participation auxdits éliminatoires.



Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et la Construction Citoyenne Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA déplore cette situation et appelle au respect des principes d’éthique en matière de sport.



Par ailleurs, il est important de rappeler que cette activité de la Fédération Malienne de Football n’était pas inscrite au programme des activités prioritaires au titre de l’année 2023, proposé par les Fédérations Nationales Sportives. Malgré cet état de fait, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, après analyse, a décidé de prendre en charge:



L’hébergement et la restauration de l’équipe dans un hôtel de la place; La mise à disposition du stade du 26 mars pour les entrainements et le match officiel



Le Ministre informe l’opinion nationale et internationale que le Département s’engage à prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre définitivement ces situations qui entachent l’image de notre pays et le moral de nos équipes.



Le Ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous.



Bamako, le 15 juillet 2023



P/LE MINISTRE P.O LE SECRETAIRE GENERAL,



Amadou Diarra YALCOUYE Chevalier de l’Ordre National