Mali : la MINUSMA, en fin de mission, victime de nouvelles attaques à l'engin explosif improvisé Publié le dimanche 16 juillet 2023

La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) en fin de mission dans le pays, a déclaré, dimanche par voie de communiqué, avoir été victime d'une attaque à l'engin explosif improvisé à Tessalit, dans la région de Kidal au nord du Mali.



La même source souligne que « c'est la 19ème attaque à l'engin explosif improvisé (EEI) contre la MINUSMA depuis janvier et condamne fermement ces attaques qui ont fait 5 morts et 31 blessés parmi les Casques bleus ».



« A 10 heures ce dimanche matin, un convoi logistique de la MINUSMA a détecté un engin explosif improvisé (EEI) à 8 km au sud du camp de la mission à Tessalit », a fait savoir la mission onusienne, affirmant que « les soldats de la paix ont immédiatement sécurisé le périmètre pour neutraliser l'EEI ».



Elle indique par ailleurs que « le même convoi avait heurté une mine à environ 21 km au sud-ouest du camp de Tessalít, samedi, alors qu'il se rendait d'Aguelhok à Tessalít ».



L'organisation onusienne précise en outre qu'« il n'y a pas eu de victimes, mais un véhicule a été endommagé », avant de noter qu' « il s'agit de la 19ème attaque à l'EEI contre la MINUSMA depuis janvier ».



Ces attaques interviennent alors que la Mission et le gouvernement de Transition du Mali conjuguent leurs actions pour un retrait ordonné, sécurisé et coordonné de la MINUSMA au 31 décembre prochain, comme prévu par la Résolution 2690 (2023), du Conseil de sécurité de l’ONU.



Pour rappel, la MINUSMA compte plus 15 mille hommes déployés au Mali depuis 2013 pour, entre autres, protéger les civils des attaques terroristes. Elle a été créée par le Conseil de sécurité des Nations unies en avril 2013, à travers sa résolution 2100.



Le 30 juin 2023, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2690, qui autorise la MINUSMA à entamer un retrait sûr et ordonné du Mali à la demande des autorités maliennes.



Devant les membres du Conseil de sécurité de l’Onu, Abdoulaye Diop, ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale, a déclaré que le mandat de la MINUSMA « ne répond pas au défi sécuritaire » dans son pays.