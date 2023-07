Se basant sur des vidéos dans lesquelles les deux anciens ministres s’accusent mutuellement de détournement de deniers publics : Le CDM porte plainte contre Me Kassoum Tapo et Me Mohamed Ali Bathily pour «simulation d’infraction» - abamako.com

Les accusations de simulation d’infraction sont monnaie courante ces derniers temps. Alors que leur fils et client, Mohamed Youssouf Bathily vient d’être acquitté pour ces faits à lui reprochés, c’est désormais au tour du père du chroniqueur, l’Avocat Me Mohamed Ali Bathily et son Avocat, Me Kassoum Tapo d’être sous le coup des mêmes accusa- tions. En cause, des vidéos datant de 2020 dans lesquelles les deux (02) concernés s’accusent mutuellement d’avoir eu à «dilapider ou détourner des deniers publics». C’est sur la base de ces séquences vidéos que le Collectif pour la Défense des Militaires (CDM) et des Organisations de la Société Civile (OSC) ont porté plainte auprès du Tribunal de la Commune IV contre les deux (02) anciens ministres de la Justice pour, selon le Vice- président de ce Collectif, «connaitre la vérité de ce qui s’est réellement passé.